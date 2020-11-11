麥當勞推素肉堡 傷盟友

麥當勞宣布推出植物肉系列漢堡，預定明年特定城市開賣。（路透）

美國麥當勞 （McDonald's）宣布推出「McPlant」植物肉系列漢堡，預計明年在美國特定城市開賣，但未決定素肉供應商名單。由於麥當勞曾與Beyond Meat在加拿大試賣素肉漢堡，此舉引發Beyond Meat投資 人的不安，加上Beyond Meat上季財報不如預期，導致這家素肉大廠股價10日崩跌16.94%。

麥當勞9日宣布，明年將在部分市場推出素肉系列漢堡，McPlant系列將包括素肉漢堡、雞肉替代品及早餐，但未透露新品項的供應商或製作成分。Beyond Meat則指出，已經與麥當勞聯合研發McPlant產品線的素肉餅。

麥當勞執行長坎普辛斯基表示，今年稍早在加拿大試賣素肉漢堡時與Beyond Meat展開合作關係，「但我們現在尚未決定未來與哪家供應商在全球推出McPlant，我對此不予置評。」他在投資人大會上指出，McPlant推出的地點與時間將取決於當地需求，「重點不是麥當勞是否會推出素肉堡，而是什麼時候」。

Beyond Meat執行長布朗則說：「Beyond與麥當勞有『相當長期』的合作關係，包括製作McPlant系列的部分漢堡」，他並表示，合作的程度將取決於麥當勞的決定。摩根大通分析師 高曼表示，布朗未提供投資人任何帶動Beyond未來成長的細節，「多少令人不安」。

Beyond Meat上季財報令人失望，營收甚至沒達到華爾街分析師預估區間的下限，導致10日股價崩跌16.94%，主因是受到餐聽銷售欠佳和消費者減少庫存的雙重打擊。

Beyond Meat在9日表示，全球第3季銷售成長2.7%至9440萬美元，低於彭博分析師預估的1.321億美元；不計某些項目後每股淨損28美分，同樣低於分析師預估的獲利5美分。

布朗說：「自疫情爆發以來，我們的淨營收首度遭遇新冠疫情的全面衝擊和不可預測性。」該公司仍未提供今年財測。