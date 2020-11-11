我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

IEA：全球新增綠電容量創高

編譯任中原／綜合報導
美總統當選人白登若落實政策，將加速綠能發展。（路透）
美總統當選人白登若落實政策，將加速綠能發展。（路透）

國際能源總署（IEA）指出，2020年全球新增的再生能源發電容量創新高，全球新增的電力有將近90%來自再生能源，僅10%來自天然氣與燃煤。這項趨勢顯示，到2025年時綠電將取代燃煤50年來的霸主地位，成為最大的電力來源，如果美國總統當選人白登的政策能夠落實，綠能將加速發展。

由於全球愈來愈認同減碳的必要性，使再生能源對投資人的吸引力與日俱增。IEA指出，在全球大部分股市，再生能源設備製造及電力開發相關類股的表現，都優於大盤指數，其中太陽能業者的股價已比2019年12月漲逾一倍。

IEA執行理事畢洛爾（Fatih Birol）指出，「再生能源力抗新冠肺炎帶來的困境，展現強勁成長，而其他燃料則處境艱困。

再生能源產業的強韌以及正向展望，已明顯反映在股市投資人持續強勁的胃納」。相形之下，化石燃料受到疫情封鎖相關措施影響，市況相當差。

他並表示，「到2025年時，再生能源將成為全世界最大的電力來源。預料屆時再生能源將供應全球三分之一的電力。太陽能將成為全球電力市場的新霸主」。

IEA的資料指出，自2010年以來太陽能的發電容量激增了18倍，風力發電成長了四倍。

IEA並預測，2020年全球再生能源新產能將達創紀錄的2,000億瓦，主要是中國及美國開發商搶在獎勵計畫到期之前加速擴張產能。2021年成長可能更強，因為印度及歐盟也將加速擴張。

根據IEA，明年再生能源新增的發電容量預估將增加近10%，為2015年來最大增幅。

但IEA警告，在現行的政策條件下，2022年成長將可能小幅減緩。畢洛爾表示，「再生能源能夠對疫情展現韌性，但最怕政策不確定，須靠多國政府帶動經濟持續復甦，並加速轉型至乾淨能源」。

美國 疫情 投資

上一則

基地台相差14倍 中國5G布局勝美國

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

川普推翻125項措施 白登「氣候變遷」將會180度大轉彎

川普推翻125項措施 白登「氣候變遷」將會180度大轉彎

不論誰當總統 德州綠能趨勢已定

不論誰當總統 德州綠能趨勢已定
美選後政策 看到四大趨勢

美選後政策 看到四大趨勢
綠能題材餿掉？美參院選情讓太陽能股利多有變數

綠能題材餿掉？美參院選情讓太陽能股利多有變數

熱門新聞

尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
美股9日早盤大漲，美國藥廠輝瑞開發的新冠疫苗試驗數據顯示，有效抵禦病毒機率高達90%。 (路透)

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

2020-11-09 10:16
在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）發布新冠疫苗研發的重大利多下，居家避疫股Zoom、亞馬遜股價在9日盤中大跌。美聯社

輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

2020-11-09 13:54
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
上交所、港交所3日晚間發布暫緩螞蟻集團科創板上市的決定，螞蟻集團也發聲明證實此消息。路透

螞蟻暫緩上市！中國監管新政 掐馬雲3要害

2020-11-03 13:35
美國股市早盤大漲，選舉不確定性消散助漲股市。美聯社

道瓊早盤漲逾400點 美大選不確定性消散 投資人歡喜

2020-11-05 09:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點