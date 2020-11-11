IEA：全球新增綠電容量創高

美總統當選人白登若落實政策，將加速綠能發展。（路透）

國際能源總署（IEA）指出，2020年全球新增的再生能源發電容量創新高，全球新增的電力有將近90%來自再生能源，僅10%來自天然氣與燃煤。這項趨勢顯示，到2025年時綠電將取代燃煤50年來的霸主地位，成為最大的電力來源，如果美國 總統當選人白登的政策能夠落實，綠能將加速發展。

由於全球愈來愈認同減碳的必要性，使再生能源對投資 人的吸引力與日俱增。IEA指出，在全球大部分股市，再生能源設備製造及電力開發相關類股的表現，都優於大盤指數，其中太陽能業者的股價已比2019年12月漲逾一倍。

IEA執行理事畢洛爾（Fatih Birol）指出，「再生能源力抗新冠肺炎帶來的困境，展現強勁成長，而其他燃料則處境艱困。

再生能源產業的強韌以及正向展望，已明顯反映在股市投資人持續強勁的胃納」。相形之下，化石燃料受到疫情 封鎖相關措施影響，市況相當差。

他並表示，「到2025年時，再生能源將成為全世界最大的電力來源。預料屆時再生能源將供應全球三分之一的電力。太陽能將成為全球電力市場的新霸主」。

IEA的資料指出，自2010年以來太陽能的發電容量激增了18倍，風力發電成長了四倍。

IEA並預測，2020年全球再生能源新產能將達創紀錄的2,000億瓦，主要是中國及美國開發商搶在獎勵計畫到期之前加速擴張產能。2021年成長可能更強，因為印度及歐盟也將加速擴張。

根據IEA，明年再生能源新增的發電容量預估將增加近10%，為2015年來最大增幅。

但IEA警告，在現行的政策條件下，2022年成長將可能小幅減緩。畢洛爾表示，「再生能源能夠對疫情展現韌性，但最怕政策不確定，須靠多國政府帶動經濟持續復甦，並加速轉型至乾淨能源」。