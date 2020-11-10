Nikola第3季大虧1億美元

美國電動卡車新創公司Nikola第3季淨虧損1.175億美元。（路透資料照片）

美國電動卡車新創公司Nikola上季虧損擴大，這段期間該公司遭質疑誤導投資 人，導致創辦人米爾頓在爭議中閃辭，公司高管也面臨經營正當性遭質疑的巨大壓力；儘管如此，Nikola仍希望鞏固更多合作關係。

Nikola 9日表示，截至9月底止的第3季淨虧損1.175億美元 ，高於去年同期的虧損1,550萬美元，因該公司持續砸重金開發純電動半掛式卡車Nikola Tre，並擴大員工規模；Nikola上季經調整後每股虧損16美分，少於分析師原估的損虧損19美分。

Nikola並未公布上季營收，僅公布截至上季結束握有9.08億美元現金，包含上季完成認股後籌得的約2.63億美元。

Nikola股價曾在6月9日觸及79.7美元高點，但放空機構興登堡發布報告，質疑該公司誤導投資人後，Nikola股價重挫，上季累計下跌約70%；Nikola 9日收盤價報每股18.6美元。

Nikola已吸引汽車 零件供應商羅伯特博世（Robert Bosch）、CNH等重量級企業投資，通用汽車（GM）9月也表示協助Nikola開發氫動力卡車，不過，如果手續在 12 月 3 日之前沒有完成，該項合夥關係就有可能撤回；而GM也將入股Nikola，但這起交易尚未完成，雙方都表示仍在協商。

今年6月風光上市的NIKOLA在高點時市值一度超越福特汽車（Ford），但才不到幾個月股價就腰斬再腰斬，創辦人米爾頓也因此下台。