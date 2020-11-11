股神Q3賣蘋果富國銀

「股神」巴菲特掌控的波克夏 公司（Berkshire Hathaway），第3季約出脫40億美元 的蘋果股票 ，也賣出富國銀行（Wells Fargo）等金融股股票，並買進工業股。

巴隆周刊（Barron's）報導，波克夏的申報文件「10-Q」顯示，截至9月30日止，約持有9.65億股蘋果股票，以當天蘋果收盤價（115.81美元）計算，總市值約1,117億美元。

相較下，波克夏在6月30日時，持有10.03億股蘋果股票，價值915億美元，這代表該公司約出售3,800萬股股票，市值達40億美元。

波克夏的申報資料顯示，上季買進的股票共計價值約176億美元，並賣出129億美元的股票，等於淨買進近50億美元的股票。該公司截至9月30日的股票投資組合，總市值為2,450億美元。波克夏可能會在13日或16日公布更多持股細節。波克夏上季出脫價值20億美元左右的富國銀行股票，顯示波克夏持續減持該銀行的股票。

目前波克夏持有1.37億股富國銀行股票，持有的美國銀行股數則超過10億股；美國銀行是波克夏第二大持股。

波克夏第3季可能也持續賣出摩根大通（小摩）的股票。波克夏在第2季將小摩持股股數大幅減碼約60%，總持股降至2,200萬股。