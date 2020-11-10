全球股市狂飆 油價漲10%

白登當選美國總統及製藥大廠輝瑞宣布新冠疫苗有效性達90%，激勵9日美股大漲。（美聯社）

在「雙利多」的加持下，全球金融市場9日狂漲，世界股市攀抵歷來最高，美股道瓊工業指數 飆漲逾800點，刷新歷史紀錄，國際油價也大漲近10%，傳統避險資產黃金價格跌逾3%，美元 則摔落近十周谷底。

這兩大利多，分別是白登當選美國 總統，及美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）表示大規模研究的初步數據顯示，其新冠疫苗抵禦新冠病毒的效用超過九成，為全球對抗新冠疫情的重要里程碑。

美國政局的不確定性降低，激勵投資人搶進風險資產，而輝瑞的訊息顯示該公司與BioNTech的疫苗有可能結束疫情，進一步催出市場買氣，MSCI AC世界指數9日盤中勁揚0.6%至596點，刷新盤中新高紀錄。

道瓊工業指數9日收盤大漲834.57點，漲幅2.95%，報29,157.97點；史坦普500指數41.06點，漲幅1.2%，報3,550.50點，是9月初以來最高收盤水準。歐股大盤道瓊歐洲Stoxx 600指數盤中勁漲逾5%至近八個月最高，英、法、德股市大盤均漲逾5% ；日本、南韓、印度及台灣等股市締造多年或紀錄新高。

國際油價大漲，布蘭特原油期貨躍漲逾9%至每桶43.10美元，西德州中級原油期貨激漲9.91%至每桶40.82美元。沙烏地阿拉伯說，可能調整減產協議，也助漲油價。

紐約黃金現貨價格9日盤中則重挫3.8%至每英兩1,877.77美元，美元指數也貶至92.334，為十周低點。全球金融市場走高，反映美國選舉不確定性下降，加上投資人預期分裂政府將在稅務及支出方面採取溫和做法。

Berengerg銀行多資產策略主管厄巴恩說，股市上漲的原因之一是美國大選的結果（白登當選總統及分裂國會），基本上確保了現狀，但政治緊張減低。

同時，輝瑞與BioNTech的大規模研究顯示，其疫苗在抵禦新冠病毒上有逾九成效果，這項初步成果為兩公司尋求緊急授權使用鋪路，前提是進一步研究顯示施打此疫苗也很安全。

CMC市場駐雪梨首市場策略師麥卡錫說，「今天行情有逐險的氛圍，反映對白登入主白宮的信心日增，但共和黨仍將掌控參院。」「從市場的觀點，因兩黨都未完全掌控國會，貿易戰與加稅大概都不會在議程上。」

投資人預期，白登政府可能帶動世界商務，且貨幣政策將維持寬鬆，大舉搶進新興貨幣，人民幣、韓元分別站上28及21個月高峰。