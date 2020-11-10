Fed：疫情若失控 資產價格恐重創

聯準會（Fed）警告，如果新冠疫情 帶來的經濟影響在未來數月出現惡化，主要市場資產價格仍可能遭受打擊。

Fed 9日公布的半年度金融穩定報告說，迄今為止大部分資產保持強勁水準，因為投資 人需求上升，而且美國 政府採取支持金融體系的干預措施。報告提到，對新冠疫情格外敏感的商業地產價值已經開始下降。

Fed在這分旨在凸顯金融體系最新出現風險的報告中表示：「不確定性仍然很高，如果事實證明經濟復甦前景不那麼樂觀，或者遏制疫情的進展令人失望，投資人的風險情緒就可能迅速發生轉變，」「經濟的某些類別，例如能源、旅遊和餐飲住宿，特別容易受疫情長時間存在的影響。」

領導報告編撰工作的Fed理事布蘭納德說，這報告顯示，在2008年危機中構成問題的一些非銀行金融部門，也給當前這場危機帶來危險，「這凸顯再度加強金融改革的重要性」。

報告提到，避險基金槓桿率一直保持較高水準，壽險公司債務達到了2008年金融危機以來最高水準。

可降低疫情威脅的疫苗，對商業地產也甚為重要。Fed說，零售、辦公室和出租物業受疫情打擊沉重，這使他們「最為脆弱」，不過，如果工作、購物和出行恢復到疫情前水平，他們也將大大受益。

「如果疫情持續時間比預期要長，特別是如果研制成功的疫苗在生產或分發上時間延後，將對美國經濟構成下降壓力，使經濟脫離剛剛踏上的復甦軌道，並給金融市場造成壓力，」報告說：鑒於非金融商業部門槓桿率普遍較高，獲利狀況長時間薄弱，可能會引發財務壓力和違約。」