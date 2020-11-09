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持股大漲 波克夏Q3淨利增82%

編譯湯淑君／綜合報導

「股神」巴菲特領導的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第3季營業利益下滑，主要受保險承保損失拖累；但拜蘋果等股票大漲推升帳面投資利得之賜，上季淨利幾乎倍增。

波克夏公司7日公布，第3季營業利益為54.8億美元，較去年同期的80.7億美元滑落32%，主要受保險事業承保損失拖累。

上季淨利則躍增82%至301.4億美元，A股每股盈餘從一年前的10,119美元增為18,994美元，得力於股市大漲使帳面投資利得將近250億美元。第3季史坦普500指數勁漲8.5%，同時期波克夏股價大漲20%更出色，儘管如此，波克夏股價漲幅仍連續第二年落後史坦普500。

巴菲特曾表示，每季營業利益數據較能忠實反映公司營運績效；反觀任一季的淨利或淨損，按規定須計入未實現的股票投資利得或損失，通常沒什麼意義，且可能造成單季數據波動劇烈，對不懂會計規則的投資人造成誤導。

上季波克夏買回大約90億美元的自家股票，比往年的庫藏股全年買回金額都高。總計今年1月至9月，波克夏累計已買回大約160億美元的自家股票。

截至第3季末，波克夏現金水位從第2季末的1,466億美元稍降至1,457億美元，仍讓巴菲特握有充裕資本可用於併購、買股票或執行庫藏股。但他顯然仍克制支出，繼續等待「獵象」時機。

波克夏旗下事業龐大而多元，包括保險公司、鐵路公司、工業公司和零售品牌，有些仍受新冠肺炎疫情餘波效應衝擊。

保險事業第3季承保營業虧損2.13億美元，不如一年前的獲利4.4億美元。疫情一方面導致車禍理賠大減，另方面卻衝擊日常生活各面向，造成活動取消、旅遊等方面的保險理賠增加。此外，颶風季和美西野火也引發一波理賠案件。

鐵路、能源與公用事業營業利益年增3.7%至27.4億美元。第3季保險浮存金年增6.3%至1,350億美元。

美元 波克夏 保險

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