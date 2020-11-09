宅商機熱 音樂串流業股價飆

（路透）

支持愛黛兒（Adele）、邦喬飛（Bon Jovi）等樂壇大咖的投資 人今年獲利豐厚，因為被疫情困在家中的民眾透過串流服務聽音樂，帶動相關類股估值上升，歌曲產生的版稅收入也提高。

音樂串流業者股價歷經今年稍早的疫情動盪後，已反彈回升。市場領頭羊Spotify第3季財報顯示，不僅用戶增加數高於預期，用戶聽歌的時間也變多。Spotify股價今年來已大漲60%，若從去年年初算起，則已翻漲超過一倍。另外，在紐約掛牌上市的中國串流業者騰訊音樂娛樂集團（TME），股價今年來也上漲逾26%。

串流服務的成長已協助振興整個唱片市場。據國際唱片業協會（IFPI）統計，去年串流音樂的營收 提高至114億美元 ，超越2018年的92億美元，而且在全球錄製音樂營收的占比首度超過一半。錄製音樂營收去年達到200億美元，也是2004年來首見。高盛集團預估，這個市場的規模到2030年前可望擴大至450億美元。

錄製音樂營收回升，讓歌曲版權所有人受益，當歌曲被串流播放、購買或演出時，他們就能賺錢。這也讓音樂版權日益受到投資人青睞。例如紐約獨立音樂發行商Round Hill Music正在籌備首次公開發行股票（IPO），盼利用唱片業這波強勁勢頭大賺一筆。

Round Hill Music 10月表示，將讓旗下一家音樂版權基金的股票在倫敦證交所上市，尋求籌資3.75億美元來投資買下逾12萬首歌曲的版權，包括貓王和滾石樂團的歌曲。在今年串流聽眾轉向尋求耳熟能詳老歌的慰藉之際，這類型歌曲已成為市場的相對亮點。

此外，擁有逾2.4萬首歌歌曲版權的Hipgnosis Songs Fund已於2018年上市，今年來股價上漲逾6%。

音樂和電影業的金融顧問公司Massarsky Consulting合夥人松浦成（音譯）表示，版稅收入之所以被證明穩健，有部分也是因為這些投資人通常是進行長期投資，較不會被短期波動嚇到。