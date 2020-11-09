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白登勝選國際金融 撥雲見日

編譯林聰毅、黃嘉洵／綜合報導
白登（右）與賀錦麗7日在勝選集會上聯袂亮相。（美聯社）
白登（右）與賀錦麗7日在勝選集會上聯袂亮相。（美聯社）

美國白宮主人出爐，分析師預期，白宮主人出爐，降低了政局不確定性、政策展望也益加明朗，加上白登內閣的政策不像現任總統川普那麼不可預測，全球金融市場可望撥雲見日。分析師預估，白登入主白宮將有利於美國股、債市及新興股市，但不會改變當前「油跌金漲」格局。

分析師認為，白登勝選降低了不確定性，有助美股更上層樓。BMO全球資本管理公司投資組合經理人金波爾說：「風險資產喜歡確定性。」隨著選舉結果漸趨明朗，史坦普500指數及那斯達克指數上周分別大漲7.3%及9%。

白登政府將使美國的外交及國際貿易政策更穩定，有利新興股市，尤其是亞洲。法盛投資管理公司（Natixis）全球總體經濟策略主管杜韋珂說，地緣政治不確定性降低，將吸引更多投資人買進亞洲資產。

摩根大通分析師預期，受惠於全球低利率、美元貶值，以及白登當選美國總統，將降低美國與國際相對抗的可能性，新興市場資產未來幾個月將處於「甜蜜點」。

摩根大通投資部門基金經理阿莫亞（Diana Amoa）表示，白登勝選與共和黨有望掌控參議院的局面，將有利於新興市場債券。她指出，財政刺激措施規模可能縮小，意味超低利率將維持更久，美元也將持續走貶，吸引更多投資人湧入新興市場債市。

投資人與分析師指出，儘管白登入主白宮後將會推出有利於貿易與環境的政策，但分裂的國會將使新財政刺激措施的規模難以擴大。對開發中國家而言，這意味著出口與經濟成長都會增長，而且聯準會（Fed）擴大寬鬆力度也將增強對風險資產的興趣。

阿莫亞表示，基於預期白登主政後將採取更符合常規的做法，在貿易戰中備受打擊的墨西哥與中國證券已經回升，預料這股漲勢將會持續。

阿莫亞指出，在美國大選塵埃落定後，新興市場的投資人將關注兩件事：病毒與疫苗，只要出現正向發展，都將進一步推升風險胃納。目前她發現一件令人振奮的事，就是新興市場採購經理人指數（PMI）全面反彈。

隨著美國大選的結果漸趨明朗，新興市場股市上周的表現創五個月來單周最佳，白登勝選的預期，增強了投資人對風險資產的需求。Fed的政策官員5日將基準利率保持在接近於零，並維持資產購買計畫不變。

白登當選的預期心理，激勵MSCI新興市場指數6日上揚，為連續第五個交易日走高，站穩2018年以來的最高點。在美國總統選舉即將落幕之際，MSCI新興市場貨幣指數6日也走高。

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