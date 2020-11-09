主張對伊朗鬆綁 牽動油市

新冠肺炎疫情仍壓制國際油價 ，但現在又有新的因素可能攪動國際油市，就是白登贏得美國 總統，而他主張放鬆對伊朗 石油出口的制裁。若真出現此種情況，伊朗每天原油出口量可能突增200萬桶以上，國際油價立即承受重大下壓，石油輸出國組織（OPEC）將大為頭痛。

以往國際油價如果便宜，美國絕對是大贏家，但現在因美國原油出口量與進口量已大致相當，情勢已生變。對沙烏地阿拉伯及其他波斯灣產油國而言，低油價絕對是一大損失。目前的油價已遠低於這些產油國的預算目標，若美國選後油價再跌，各國財政將難以支撐。

白登已表示，若伊朗能完全遵守「六強」與伊朗所簽「核子協定」條款，美國願意重新加入協定；而伊朗則表示，在美國取消制裁之前，伊朗將不會完全遵守協定內容，因此問題不容易解決。

專家建議，白登能先小規模解禁伊朗的石油出口，作為降低中東地區緊張的誘因，不必立即、完全允許伊朗石油重返市場。再者，美國應該鼓勵伊朗與其他阿拉伯國家利用明年的時機重建彼此的信心，例如協力防治新冠肺炎及其他經濟交流，伊朗降低對葉門胡塞反抗軍的支持，彼此展現國際合作的意願。