豐田今年度獲利上修1.6倍

全球第二大車廠豐田上季營業利益優於預期。（路透）

豐田汽車 上季獲利優於預期，且將全年獲利預估調高1.6倍，另一家日本 主要車廠本田同樣於上季繳出亮眼成績，且也上修全年財測，顯示這兩家日本車廠跟其他同業一樣，正逐漸擺脫新冠肺炎疫情帶來的干擾因素，緩步復甦。

全球第二大車廠豐田6日預測，截至明年3月底的本會計年度期間，營業利益可達1.3兆日圓（126億美元），比先前預估的5000億日圓高出1.6倍，也高出分析師預期的1.25兆日圓。

豐田5月時首次提出全年營業利益預測，8月時再度確認，但9月全球銷售改寫歷來新高，比去年同月增長近2%。如今上調財測，凸顯該公司有信心能夠安度疫情影響，超越社長豐田章男說疫情期間只要不虧損就好的目標。美國三大車廠上季也都繳出亮麗成績單，繼福特與戴姆斯勒之後，通用汽車5日表示，上季也在皮卡等熱賣車款帶動下，獲利40億美元之多。

至於在7至9月的上季，豐田營業利益降至5060億日圓，但高於預期的3160億日圓；營收年減11%至6.8兆日圓，但也優於市場預測的6.6兆日圓。

同於6日公布財報的日本第三大汽車製造商本田，則受惠於中國需求復甦、北美業績暢旺，上季淨利為2409.2億日圓（23.3億美元），高於去年同期的1965.5億日圓，並遠遠超出分析師預期的1079.2億日圓；營業利益年增28％至2,830億日圓，營收則年減2.1％至3.65兆日圓。

這部分歸功於北美地區上季營業利益從去年同期的762.8億日圓翻逾一倍，達到1,972億日圓，抵銷日本部門上季的虧損。

本田也上修截至2021年3月底的全年度展望，預計本會計年度淨利將下滑14％至3900億日圓，但降幅遠小於先前預測的64%；全年營業利益則從原估的2000億日圓翻倍，至4200億日圓；營收降幅從14%收斂到13%，至13.05兆日圓。

若依部門來看，上季汽車業務的營業利益年增67％，至1253.9億日圓，摩托車部門的營業利益下滑。該公司預計，全年集團汽車銷量將達460萬輛，比之前預估的450萬輛還多，摩托車銷量預測維持1480萬輛。