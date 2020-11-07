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師法亞洲 西方國家要當企業靠山

編譯季晶晶／綜合報導
西方國家擔憂競爭不過中國等亞洲經濟體，改而擁抱干預措施，接受政府可以更大程度控制商業活動。 （路透）
西方國家擔憂競爭不過中國等亞洲經濟體，改而擁抱干預措施，接受政府可以更大程度控制商業活動。 （路透）

西方國家正在效法亞洲國家，從過去左右其經濟思維的自由市場學說，轉向接受政府能夠擴大控制商業活動，反映出西方民間產業須與有政府撐腰的亞洲企業競爭，引發西方政府的焦慮情緒。

在向來崇尚自由貿易的出口重鎮歐盟，各國領導人上月已矢言，將對外國競爭對手樹立壁壘、讓關鍵技術生產回流、降低醫療等敏感產業對外國的依賴程度，並培植數位的重要領導企業。

義大利，政府支持的銀行Cassa Depositi e Prestiti上月買進泛歐交易所（Euronext）股權，以支持泛歐交易所收購義大利證交所。

德國政府最近以100億歐元紓困漢莎航空（Lufthansa），換取20%的持股和兩席理監事。

至於美國，兩黨都希望政府對經濟議題上，扮演更重要的角色。國會議員想協助美國半導體產業持續領先中國，力主提供誘因給在美國本土興建晶圓廠的公司，並資助技術研發。

這種態度的轉變反映出西方國家的深層焦慮。當局擔心，自家民間企業在與有中國或其他亞洲政府支持的大企業相競爭時，是否還能維持生活水準和技術優勢。

這股潮流也因新冠肺炎疫情而加速。這場疫情促成外界重新構思公私營部門之間的平衡，以及歐美大規模刺激方案能如何重塑經濟。在新冠疫情肆虐期間，西方政府也實施大規模刺激方案，對過去被認為並非政府權責的各行各業注資。英國首相強生政府已表示，脫歐後會積極奉行政府補助的產業政策。

這項轉變也象徵西方國家的思維轉向。過去約40年來，西方政府的產業思維都強調由市場主導產業發展，降低國家對企業的支持角色，並鬆綁阻礙競爭與開放貿易的管制措施。前英國央行官員波森（Adam Posen）說：「這是重大的歷史發展。」

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