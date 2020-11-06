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美元重貶5個月最跌勢 英鎊最強

編譯劉忠勇╱綜合報導
英鎊兌美元勁升1.1%。(路透)
英鎊兌美元勁升1.1%。(路透)

美元重貶，聯準會（Fed）將維持利率在零附近，並表示可能需要進一步的貨幣和財政刺激來支持經濟。

儘管美國總統大選結果仍然懸而未決，美國股市續漲，大宗商品相關貨幣領漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.9%至92.525，創下5月26日來最大跌幅，跌到9月1日以來谷底。

Fed發表貨幣政策聲明後，美元兌日圓跌至3月以來最低價位。美元兌日圓下跌0.9%，至103.57；觸及103.44，創3月12日以來最低。

渣打策略師Steven Englander指出，「一些美元空頭等待聯邦公開市場委員會的政策聲明，以確保不會出現意外信息，因此當政策聲明顯示寬鬆如常，投資人就安心重新賣出美元。」

Fed主席鮑爾在視訊記者會上表示，美國經濟前景仍然「非常不確定」，新冠病毒感染率上升尤其令人憂心。

雖然油價下跌，但美股上漲仍提振大宗商品相關貨幣。歐元兌美元漲0.8%，至1.1816，觸及10月26日以來最高。

英鎊兌美元勁升1.1%，至1.3130；英國央行將債券購買計畫擴大了1500億英鎊，加碼幅度超出預期。

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