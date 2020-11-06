我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

歐盟 下修明年GDP成長率

編譯鍾詠翔／綜合報導
新冠肺炎第二波疫情來，歐盟執委會下修歐元區明年經濟成長展望 。(路透)
新冠肺炎第二波疫情來，歐盟執委會下修歐元區明年經濟成長展望 。(路透)

歐盟執委會下修歐元區明年經濟成長展望，原因是新冠肺炎第二波疫情來襲，可能導致更多歐洲企業倒閉，且更多人長期失業。

歐盟執委會（EU Commission）副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）發表聲明說：「公布這項預測時值第2波疫情增添更多不確定性，並使我們儘快復甦的期盼破滅，歐洲經濟產出將不會在2022年重返疫情前的水準。」

歐盟執委會5日預測，歐元區明年國內生產毛額（GDP）成長率為4.2%，不如7月原估的6.1%；預料今年經濟產值將萎縮7.8%，寫下史上最大減幅，降幅雖比原估的萎縮8.7%小，但最新預估值未納入新一輪防疫措施的衝擊。

歐盟指出，使用歐元的歐元區的19國經濟，今年也將萎縮7.8%，而非稍早所預測的8.7%。

歐盟經濟事務執委簡提洛尼表示，歐洲確診病例回升，打亂經濟復甦腳步；在高度不確定的局勢下，各國政府在經濟和財政政策方面必須支持國內經濟。最新數據顯示，西班牙今年GDP將萎縮逾12%，為歐元區減幅最大的國家。

德國疾病防控機構「羅伯特．科赫研究所」（RKI）發布的數據顯示，德國5日染疫人數新增19,990人，改寫歷史紀錄。德國的數據並指出，在政府實施新一輪封鎖措施前，民眾大搶衛生紙、乾洗手液及烘焙原料。

巴黎市長伊達爾戈同日表示，將擴大巴黎防疫範圍，要求店家在晚間10時前打烊。義大利4日則將金融重鎮米蘭與部分工業重鎮列為全國風險最高地區。

歐盟 疫情 德國

上一則

刺激經濟 英央行擴大購債計畫

下一則

美元重貶5個月最跌勢 英鎊最強

延伸閱讀

歐盟：歐洲經濟2023年前難返疫情前水準

歐盟：歐洲經濟2023年前難返疫情前水準
歐元區疫情反撲 恐陷「雙底衰退」

歐元區疫情反撲 恐陷「雙底衰退」
大仁說財經 | 疫情再起，歐洲經濟恐陷入雙底衰退

大仁說財經 | 疫情再起，歐洲經濟恐陷入雙底衰退
五中全會未設「十四五」GDP指標 「埋伏筆」

五中全會未設「十四五」GDP指標 「埋伏筆」

熱門新聞

Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

2020-11-04 06:43
螞蟻科技集團在科創板暫緩上市，受消息影響，阿里巴巴美股盤前快速跳水，跌逾6%。路透

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

2020-11-03 09:18
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

預期選情會明確 道指大漲555點

2020-11-03 16:33
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票