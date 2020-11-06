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刺激經濟 英央行擴大購債計畫

財經新聞組╱綜合報導
英國央行5日宣布擴大購債計畫，加碼規模出乎市場意料之外。（路透）
英國央行5日宣布擴大購債計畫，加碼規模出乎市場意料之外。（路透）

英國央行（BOE）宣布擴大購債計畫，成為歐洲第一個為因應第二波疫情而擴大刺激方案的主要央行，且加碼規模超出市場預期。該行並下修經濟展望，表示今年萎縮幅度比先前預測大，且要到2022年初才會恢復到疫情前水準。

英國央行5日表示，貨幣政策委員會九名官員同意，將加碼收購1500億英鎊（1950億美元）英國公債，使收購公債方案的整體規模擴大到8950億英鎊（1.16兆美元）。路透的調查顯示，市場之前預期英國央行只會加碼1000億英鎊。

擴大購債方案預定明年元月起實施到年底，官員也說，如果市場狀況惡化，已準備好繼續擴大購債規模，將採取任何必要的行動，使通膨率回升到2%的目標；BOE購債計畫的規模已達疫情爆發前的兩倍。至於基準利率則維持在0.1%，符合市場預期。

BOE並下修英國經濟表現，第3季國內生產毛額（GDP）成長率從18.3%調降至16.2%，本季預期會萎縮2%，今年全年可能萎縮11%，比8月預測的9.5%更糟，明年的增長率也只有7.25%，不如之前預測的9%，而經濟規模要到2022年第1季才會恢復到疫情爆發前水準，時間比之前預測的2021年底還晚。

同日，英格蘭地區將開始實施為期四周的防疫封鎖措施，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭也已分別實施相關措施。

為協助失業勞工，英國財長蘇納克5日在下議院宣布延長就業保留計畫，政府將繼續補貼被迫放無薪假勞工八成薪資，一直到明年3月底。此方案原定實施到10月底。

另外，英國太陽報4日晚間刊出一篇關於英國央行將擴大QE的文章，內容指多名消息人士向太陽報透露，英國央行將宣布加碼收購公債，且金額完全一樣，顯然此計畫遭提前曝光。BOE總裁貝利被問及此事時表示，央行將調查相關始末。

英國 央行 疫情

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