美大選未明 糾纏全球市場

川普(左圖)和白登(右圖)誰贏得大選，也影響全球投資市場。(美聯社)

美國總統與國會選舉的最新開票結果，導致投資 人憂心兩大夢魘可能糾纏全球市場，也就是總統大選出現爭議性結果，或民主黨 候選人白登當選總統但共和黨 贏得國會參議院。

在美國多個一級戰區州開票勝負難分下，川普4日自稱已勝選，並揚言訴請最高法院仲裁選舉結果爭議。瑞穗銀行駐倫敦利率策略師麥卡倫說：「對市場而言，關鍵轉折點在於，無論是白登或川普勝選主政，政府是否分治。照情況看來，這是最可能發生的結果，因此股市稍微下跌，美債殖利率曲線扁平化。」

選前各方揣測參議院可能變藍天，由民主黨奪得主控權，不料整晚開票過程顯示共和黨占上風。眾議院控制權則似乎仍由民主黨掌握。

白宮與國會多數黨地位分屬不同政黨，這種分治局面令市場最擔心的是，選後仍難迅速通過新一輪大型財政刺激方案，畢竟這需要兩黨通力合作才成。

紐約Pantheon總經公司首席經濟學家薛伯森說：「在共和黨仍掌參院下，明年初若能通過規模逾5000億美元的刺激法案就算是驚喜了，且規模遠不及民主黨若大勝可望推的2兆美元。」

民主黨同時掌控兩院的「藍色浪潮」退潮，也意味市場波動仍將居高不下，分析師警告投資人最好為接下來的發展「繫緊安全帶」。

Nordea投資基金總經策略師蓋里認為，假如民主黨總統遇上共和黨參院，恐反而被迫財政撙節，不利經濟成長；選舉爭議擺不平，新總統難產，意味著未來數周投資人還要面臨不確定性的風險與市場的波動。