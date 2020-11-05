救油市 OPEC+擬延長減產

為提振油價，以沙、俄兩國為首的OPEC+傳出考慮延長減產措施，甚至考慮擴大減產。 （路透）

鑒於新一波疫情 衝擊國際原油需求，石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）延長減產的提議，目前已得到沙烏地阿拉伯、俄國 等產油國的支持，甚至有消息人士透露，OPEC和俄國考慮擴大減產。

倫敦布蘭特原油期貨4日連續第三天上揚，盤中一度漲近3%，站回40美元大關之上，西德州中級原油期貨也一度漲3%以上，報每桶38.92美元。這兩個油價 指標上周都跌逾10%。

國際油價4日走強的另一個利多是，API於3日公布的資料顯示，美國上周原油庫存減少800萬桶，降至約4.87億桶，路透原本預期會增加89萬桶。

彭博資訊報導，OPEC輪值主席國阿爾及利亞表示，沙、俄兩國正敦促其他OPEC+成員，將目前實施的減產協議延長至明年，而非依原本計畫開始縮小減產規模。阿爾及利亞並率先公開支持這項提議。

OPEC+原本準備明年1月起縮小減產規模，從目前的每日減產770萬桶改為只減近570萬桶。然而，第二波疫情所實施的管制措施對能源需求的衝擊，讓這些油國重新思考這項計畫。

OPEC秘書長巴金多先前曾暗示，OPEC國家正準備改變路線，將在11月30日至12月1日舉行的會議上，轉而加快讓油價回升的步伐。

根據阿爾及利亞官方新聞社APS，阿國能源部長阿塔爾說，維持現行減產到明年上半年一事，將會在下次OPEC+會議研議，因為全球油市的處境「相當危險」。他還透露，伊拉克也支持延長減產。

路透另引述消息來源報導，OPEC和俄國正考慮明年初擴大減產，力圖強化油市。熟悉俄國思維的消息人士說：「看來我們必須在明年第1季進一步減產。」

一名OPEC方面的消息來源說，產油國「正在探索延長（現行減產協議） 以外的許多選項」，但進一步減產可能是「艱難的決定」，因為OPEC+將流失更多市占給OPEC+以外的產油國。