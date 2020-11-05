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SK海力士 上季獲利激增175%

編譯葉亭均／綜合報導
南韓半導體大廠SK海力士獲利激增175%。(美聯社)
南韓半導體大廠SK海力士獲利激增175%。(美聯社)

全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士4日公布，上季營業利益躍增175%，主要拜華為急單與遊戲機晶片需求走強所賜。該公司同時預期，本季伺服器晶片市場依舊疲弱，而記憶體價格預估將在明年上半年回升。

SK海力士執行長李錫熙還預估，五年內會讓快閃記憶體營收提高逾兩倍，主要是指望先前敲定以90億美元收購英特爾NAND事業的行動，能有助於擴大SK海力士的全球晶片市占。

SK海力士第3季營業利益勁增175%至1.3兆韓元（11.5億美元），高於分析師預估的1.28兆韓元，原因包括華為趕在美國新禁令於9月中生效前下急單，且Xbox與PlayStation新遊戲主機上市前對晶片需求強勁。

展望本季，SK海力士表示，中國其他智慧手機製造商正在提高晶片庫存，以便在華為面臨美國限制之際搶奪市占。然而，伺服器晶片市場依舊艱困，客戶可能等到本季底或明年初才會開始再度充實庫存。

財報內容顯示，DRAM晶片貢獻SK海力士上季總營收的72%，其中約40%是伺服器DRAM。

根據InSpectrum Tech資料，32G DRAM伺服器模組合約報價上季下滑9%，至於128G的MLC NAND快閃記憶體晶片報價下跌約8%。海力士預期，DRAM與NAND價格本季仍將疲弱，但明年上半年可望回升。

SK海力士與三星都預期5G智慧手機需求會帶旺2021年的記憶體事業。海力士也表示，已向美國政府申請出貨華為的許可。

彭博行業研究分析師指出：「我們相信，儘管行動裝置需求回升，DRAM合約價第4季可能繼續下跌。SK海力士準備收購英特爾的NAND快閃記憶體事業，可能無法阻止近期NAND價格下跌。」

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