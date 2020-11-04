蘋果 宣布10日舉行今年第四場新產品發表會，以「One More Thing」為主題。市場普遍預期，當天將發表蘋果首款搭載自家中央處理器「Apple Silicon」的Mac系列筆電，預料將一次發布三款機種，。

這是蘋果告別和英特爾長達15年的合作關係，首度採用自家中央處理器的筆電產品。彭博資訊引述知情人士報導，蘋果和供應商正加緊生產採用蘋果自家微處理器的三款Mac。分別是新款13吋和16吋的MacBook Pro，以及新款13吋的MacBook Air。業界預料，蘋果新Mac筆電起售價可能為799美元 ，13吋的MacBook Pro起售價則為1,099美元，「筆電比手機還便宜」，將是蘋果有史以來最便宜的Mac筆電。蘋果筆電在市場市占約7.3%，排名第四。新款筆電能否橫掃市場，價格是決勝點。

據了解，首批採用安謀架構、蘋果自製處理器的筆電，平價款規格與價位將接近MacBook Air，採用單風扇設計；高階機款規格比照MacBook Pro，處理器都是採用台積電 5奈米製程製造的A14處理器，用電效率優於原使用的英特爾晶片，搭載蘋果自行研發的繪圖晶片和機器學習處理器。將開賣的是13吋的平價款，高階機款可能延到年底或明年初上市。

當初蘋果自行研發中央處理器是為了擺脫供貨不順、價格受制英特爾的缺點，現在除了成本與供應優勢外，用電效率提升也有助設計尺寸更小的電腦。知情人士透露，蘋果正開發改款桌上型電腦iMac和高階的Mac Pro，因新晶片體積縮小，新Mac Pro的尺寸可能只有原來一半。