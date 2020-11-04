我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納

川普再拿下愛阿華州！ 已奪3個關鍵搖擺州

大選若難產 美股看跌1成

編譯林聰毅／綜合報導
「末日博士」羅比尼。（路透）
「末日博士」羅比尼。（路透）

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼預測，若美國在選後出現爭議且拖延多時，甚至持續至明年初，美股可能跌多達10％，美國公債殖利率將走低，全球資金會逃往避險資產，將進一步推升金價。

「黑天鵝效應」一書作者泰利布則說，無論誰贏得美國總統大選，新冠肺炎疫情已永久改變經濟。

羅比尼以2000年的總統選舉為例指出，那場爭議直到12月12日聯邦最高法院判決小布希勝選才定出勝負，美股在這段期間跌了7％以上，但這次的不確定時間可能持續更久 、甚至可能長達數月，意味著市場將面臨嚴重風險。

他說，面臨這麼高的不確定性，美元通常會升值，但這項特殊事件又是因美國政治動盪而起，資金實際上可能逃離美元，導致美元走貶。他建議，投資人應為最壞情況做準備，不僅是在選舉日當天，還須在隨後幾周和幾個月未雨綢繆。

羅比尼認為，除非白登明顯取得壓倒性的領先，否則都將使川普利用混亂與假消息混淆視聽與製造混亂，把選舉結果的最後決定權，轉移到法院這類更同情他的戰場。

此外，也曾擔任紐約大學風險工程學教授的泰利布接受CNBC訪問時則說，投資人勿試圖預測選後的股市反應，因為在2016年時投資人認為若川普勝選、股市將崩跌，結果正好相反。他說，無論誰入主白宮，疫情已永久改變經濟，某些企業將永遠無法恢復到疫情前情況。

他說，白登的稅務計畫可能會導致市場扭曲，不過無論是誰贏得大選，經濟「將不會恢復到新冠疫情前，因經濟結構已永久改變」。

泰利布說，美髮店和牙科診所等一些企業暫時受到疫情衝擊，但終將恢復，然而，像商務出差旅行和紐約商業不動產等其他領域「都回不去了」。

美國總統大選 疫情 紐約大學

上一則

美企看景氣 反彈態勢脆弱

延伸閱讀

內行人看大選 就是盯緊這4州！

內行人看大選 就是盯緊這4州！

大選開票／85:55 白登奪伊州、川普拿下田納西

大選開票／85:55 白登奪伊州、川普拿下田納西
大選即時報／誰會拿下關鍵搖擺州？ 首批開票看喬州

大選即時報／誰會拿下關鍵搖擺州？ 首批開票看喬州
大選後 南加熱浪又來襲 天氣變化異常弔詭

大選後 南加熱浪又來襲 天氣變化異常弔詭

熱門新聞

朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16
Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

2020-10-31 10:32
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
螞蟻科技集團在科創板暫緩上市，受消息影響，阿里巴巴美股盤前快速跳水，跌逾6%。路透

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

2020-11-03 09:18
美國第3季GDP季增年率達33.1%，創歷史新高。 美聯社

觸底強彈 美Q3經濟成長率史上最高

2020-10-29 10:18
ETF市場出現削減成本風潮，投資人紛紛尋求費用較低的投資標的。 路透

全球最大ETF 因為這點大失血

2020-10-28 08:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納

大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網