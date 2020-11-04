大選若難產 美股看跌1成

「末日博士」羅比尼。（路透）

有「末日博士」之稱的紐約大學 經濟學教授羅比尼預測，若美國在選後出現爭議且拖延多時，甚至持續至明年初，美股可能跌多達10％，美國公債殖利率將走低，全球資金會逃往避險資產，將進一步推升金價。

「黑天鵝效應」一書作者泰利布則說，無論誰贏得美國總統大選 ，新冠肺炎疫情 已永久改變經濟。

羅比尼以2000年的總統選舉為例指出，那場爭議直到12月12日聯邦最高法院判決小布希勝選才定出勝負，美股在這段期間跌了7％以上，但這次的不確定時間可能持續更久 、甚至可能長達數月，意味著市場將面臨嚴重風險。

他說，面臨這麼高的不確定性，美元通常會升值，但這項特殊事件又是因美國政治動盪而起，資金實際上可能逃離美元，導致美元走貶。他建議，投資人應為最壞情況做準備，不僅是在選舉日當天，還須在隨後幾周和幾個月未雨綢繆。

羅比尼認為，除非白登明顯取得壓倒性的領先，否則都將使川普利用混亂與假消息混淆視聽與製造混亂，把選舉結果的最後決定權，轉移到法院這類更同情他的戰場。

此外，也曾擔任紐約大學風險工程學教授的泰利布接受CNBC訪問時則說，投資人勿試圖預測選後的股市反應，因為在2016年時投資人認為若川普勝選、股市將崩跌，結果正好相反。他說，無論誰入主白宮，疫情已永久改變經濟，某些企業將永遠無法恢復到疫情前情況。

他說，白登的稅務計畫可能會導致市場扭曲，不過無論是誰贏得大選，經濟「將不會恢復到新冠疫情前，因經濟結構已永久改變」。

泰利布說，美髮店和牙科診所等一些企業暫時受到疫情衝擊，但終將恢復，然而，像商務出差旅行和紐約商業不動產等其他領域「都回不去了」。