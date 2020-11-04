美企看景氣 反彈態勢脆弱

美國的新增病例數屢創新高，美國企業界認為復甦之路依然脆弱。（Getty Images）

美國 許多企業今年春季歷經新冠肺炎疫情 衝擊後，復甦速度快於預期；儘管如此，多數企業領導人仍對前景存有疑慮，他們警告，上季的反彈態勢並不一致，一旦疫情重燃可能立即下滑。

隨著企業和消費者逐漸適應疫情引發的混亂，從汽車製造到麥片生產等產業的需求，在截至9月止的第3季幾乎都已轉強。

FactSet的資料顯示，截至30日止，史坦普500指數成分股企業已有64%公布上季財報，其中逾80%的企業營收 和每股盈餘都高於分析師預估，有望寫下2008年以來最佳表現。

即使如此，企業界對展望的看法仍極為謹慎，認為復甦之路依然脆弱，因為美國的新增病例數屢創新高，歐洲和其他地區的政府也又開始限制部分活動。

一名高階主管表示，全球各地的成長展望分歧，企業難以預測今年底的財報；例如三星電子第3季獲利勁升49%，但宣告電視事業第4季將面臨新挑戰，因為疫情在美、歐等市場擴散。

可口可樂上季營收下滑9%，優於分析師預估的挫跌28%；但執行長昆西表示：「全球並未出現直線復甦，我們必須記住，世界仍處於脆弱狀態。」

蘋果公司依舊拒絕公布本季財測，令投資人大失所望，財務長梅斯特里稱不願公布的原因是，「短期全球仍充滿不確定性」。

疫情持續衝擊終端市場，已促使一些公司發布最新一輪的裁員計畫；埃克森美孚準備在未來一年內裁減全球人力15%，包括美國地區的1900個職務。波音原已宣布裁員近2萬人，上周更表示將把總人力再減少1.1萬人，包括解聘7000人。

以銷量計算為全球最大汽車製造商的福斯，第2季陷入虧損，但第3季獲利26億歐元（30億美元）；福斯財務長威特說：「疫情依然是主要問題。」