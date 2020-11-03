美托兒產業告急 衝擊經濟

(路透)

新冠肺炎疫情 已導致美國 托兒業者陷入財務危機，而該產業對支應其他產業運作至關緊要，若因缺乏政府紓困 而紛紛倒閉，可能阻礙未來的經濟復甦。

華爾街日報報導，全美從大型連鎖托兒中心，到非營利型或小型獨立托育業者，處境都相當艱困，因為收托人數在春季銳減，迄今仍未完全恢復，防疫設備和加強消毒等額外支出卻正在提高。美國目前估計約40%的托兒中心處於關閉狀態，至於在維持營運的許多業者中，受託照顧的嬰幼兒人數僅為2月時的一半，甚至更少。

國會議員和經濟學家警告說，許多托兒中心可能因無法獲得政府紓困而倒閉。若果真發生，對於在疫情爆發前就苦於無法爭取到托育名額的父母們來說，未來只能爭搶數量更少的名額。

疫情已導致許多母親離開職場，將對她們的職涯造成長達多年的影響。倘若家長為了在家照顧孩童而無法工作，美國經濟就無法興盛。

明尼蘇達大學經濟學家戴維絲說：「若新冠病毒奇蹟般消失，我們能重回1月的情況嗎？若沒有托兒中心就不能。」

即便在景氣欣欣向榮時期，美國托兒產業能賺取的利潤也相當微薄。幼兒托育期並不固定，代表營收不穩定。托育中心也無值錢的抵押品，銀行不太願意放貸，因此難以取得融資度過困境。

托兒產業的固定成本高昂，既不能將工作自動化，員工也無法遠距上班，因此出現托兒產業員工薪資低，但父母卻支付高額費用的巨大落差。根據勞工部的資料，托兒產業員工時薪中位數為11.65美元，然而父母托育一名孩子一年須支付高達1萬美元，若是在大城市，托育費用更高出一倍以上。

隨著新冠肺炎疫情曠日持久，政府提供給托兒業者的貸款和補貼已經用罄，這些補助對業者能否繼續營業至關緊要。民主黨議員呼籲提供美國托兒產業更多補助，但國會兩黨對新一輪紓困方案的談判仍陷入僵局。雪上加霜的是，隨著時序入冬，新冠肺炎疫情可能升溫，使父母盡量讓孩童待在家中，勢必將進一步衝擊業者。