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網路重量級用戶 荷包恐失血

編譯洪啟原／綜合報導

在新冠病毒疫情肆虐之際，數百萬美國人把住家轉變成辦公室和教室，推升網路用量暴增，但許多人現在不得不改變網路使用習慣，以免遭網路寬頻業者收取數據超量的費用。

舉例來說，目標百貨（Target）數據處理分析師唐恩自3月以來便在家中工作，他表示，他從未想過家中網路數據用量，但到7月初，卻接到寬頻業者通知，必須加收50美元費用，原因是網路用量過多。此後，唐恩小心翼翼監看自己的網路使用行為，避免達數據超量水準。但他說，「就算不再下載Xbox遊戲，我仍收到接近網路用量上限警告通知」。

疫情爆發後，消費者使用串流電視、Zoom等視訊會議平台的時間大增，這些活動占了很多網路流量。不過，美國網路供應業者通常會限制消費者的網路使用量，並且對重量級用戶收取超量費用。這種做法有助彌補「剪線族」所造成的營收損失，因為這些訂戶放棄傳統的有線電視付費方案，轉而使用網路方案。

寬頻數據公司OpenVault執行長杜魯多表示，對數據使用量設限，也有助穩定網路方案的價格，包括將額外成本轉嫁給重度網路使用者。

隨著美國民眾從3月起居家防疫，有線電視巨擘康凱斯特和AT&T這些提供網路服務的業者，曾暫停對部分顧客收取數據超量的費用。不過，許多網路供應商隨後已重新實施數據流量限制。

AT&T正為旗下數百萬名數位用戶線路（DSL）訂戶設定每月數據流量限制。

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