世代財富分配 十年後洗牌

專家預測，十年後千禧世代投票權將超越嬰兒潮世代，可能促使稅制改變，達到財富重分配。（歐新社）

二次大戰後出生的「嬰兒潮世代」享受千般好，1980年之後出生的「千禧世代」卻承擔多少累，這種情況普遍存在於許多國家。但據估計，未來十年左右，這種「世代傾軋」現象，將因為「千禧世代」的投票 權數便將後來居上而改觀，並可能造成重大的金融衝擊。

金融時報報導，「嬰兒潮世代」一直享有強大的政治與經濟影響力，但這群人需要支持的經濟依賴者（老年人與幼少者）卻相對較少。

反觀許多國家的年輕人們都牢騷滿腹。他們之中許多人的薪資從金融海嘯以來便停滯不前，房價高漲更使他們幾乎與自有住宅絕緣，愈來愈多的青壯年人不得不與父母們同住。

現在40歲以下者所擁有的財富，比上一代人在同年齡時的財富要少得多。英國 決議基金會指出，1980-1985年出生的英國人，在34歲時所擁有的平均實質財富，要比1970-1975年出生者在同年齡時的財富少25%。

兩者間首要的財務不平等，源自於氣候變遷，以及政府負債加重。

不過即使是同一世代的人，差距也相當大。例如一些年輕人現在雖活得辛苦，但未來將能繼承祖產；許多靠退休金 生活的老人卻因為新冠肺炎，而損失了股利與利息收入。

但如果世代差距糾結難解，預料所得重分配政策又將回朝。據德意志銀行計算，到2030年時，七大工業國（G7）「千禧世代」擁有的投票權，便將超過「嬰兒潮世代」。

這種轉變對投資的影響，並不僅限於「銀髮經濟」層面，例如，各國可能容許較高的通膨率、以及提高財富稅等，以達到財富重分配的效果，如此一來就會重現1970年代（高通膨）的情況，也就是股票及債券的實質報酬率將淪為負數，但國際金價將轉強。

老一輩的人當然不希望政策回頭，但較年輕、經濟情況惡化的世代卻覺得必須設法改變。

經濟學者指出，世代差距可能不需要任何政策就會縮小。例如經濟加速成長，為勞工大眾帶來繁榮，或資產價值下跌等。老年人為了支持退休生活，必須出售金融資產或房地產，自然會導致資產價格下跌。