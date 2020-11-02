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成長型股票 將成為投資主流

編譯陳律安／綜合報導

持有美國家庭逾半數股票與股票基金部位的「嬰兒潮世代」，提領退休金的人數愈來愈多，促使退休金基金賣股籌資，而正跨入職場黃金年代的千禧世代，可望接手部分股票。

CNBC報導，曾長期在美銀美林等機構擔任固定收益部門主管的貝斯曼表示，受法律規定，退休金基金須大舉售股，且規模不斷擴大。法律規定，銀髮族須在72歲開始提領個人退休帳戶（IRA）的資產，而目前美國每個月有超過25萬人年齡達到70歲。

這些IRA帳戶的資產規模逼近11兆美元。貝斯曼估算，IRA今年須售出750億美元的資產，到2030年全年出售規模將擴至2,500億美元。這相較於規模30兆美元的美股市場，雖仍是小巫見大巫，但透露美股將承受持續出現、且不斷增強的賣壓。

這些計劃性售股行動，大多透過「目標日期退休金基金」進行，這些退休金基金是一種熱門資產工具，會在特定退休年分之前，逐步將股票轉換為債券或現金。

這些「目標日期退休金基金」總額近3兆美元，經常是公司「401k退休金計畫」預設選項，且逾四成退休年分設在2020年、2025年及2030年。不過，如今千禧世代已成為人數最龐大世代，並進入職涯黃金期，這些年輕人開始進入股市，正好接手年長者出脫的部分資產。

事實上，屆退者提取的資金，幾乎被年輕人投入的資金抵銷。晨星指數型股票基金（ETF）研究部門主管強生指出，截至今年8月，目標日期為2020、2025、2030年的基金，流出資金達175億美元，但目標日期為2050、2055、2060年的基金，則流入157億美元資金。

嬰兒潮世代將股票轉手給千禧世代，也可能影響投資布局與胃納，因為年輕人較青睞熟悉的成長型股票，而非「嬰兒潮世代」長期持有、會發股利的藍籌股。

退休金 美元 股票

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