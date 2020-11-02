日本新生代散戶 偏愛網路下訂單

過去日本 被稱為「渡邊太太」的散戶大軍，是推升日本股市上漲的主力，如今這群「渡邊太太」的子女們也正扮演日股交易的要角，這群新一代投資 人偏好網路交易，帶動網路券商新開證券戶數改寫歷史新高。

倫敦金融時報（FT）報導，日本散戶大軍在日股「喊水會結凍」，隨「渡邊太太」的子女們長大成人，也在引領日股投資潮。

日本主要線上證券商近月新開證券戶數不斷刷新歷史紀錄。樂天（Rakuten）上半年新開戶數為65萬人，SBI今年每月平均有7萬人開戶。

這群新一代散戶在操作策略與上一代雷同，本能地進行逆勢操作。券商指出，股市在3月大跌，這些新一代散戶將這股賣壓視為強烈買進訊號。

此外，這群散戶也積極投資由日本新創企業、及市值超過10億美元企業組成的Mothers指數 。Mothers指數以業務聚焦國內市場的企業為主，股價波動大，加上不受日圓匯率波動影響，讓該指數成為散戶逐利的理想市場。Pelham Smithers合夥公司分析師表示，Mothers指數的許多成分企業都受惠於新冠肺炎疫情帶來的商機。

Mothers指數投資人的選股策略，也已聚焦於顯然能受益於政府政策的類股，例如政府計畫設立新的數位轉型部門，已帶動一籃子軟體與遠距上班類股的股價指數一飛沖天。不過，Mothers指數並非日本的主流投資範圍，先前的漲勢也是受「新日本」的題材帶動。在某種程度上，散戶對這類題材的想像，至少代表安倍經濟學的部分成功，因為一些家庭把龐大的積蓄投資在風險較高的資產上。