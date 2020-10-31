我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

歐洲復甦動能 恐後繼無力

編譯黃嘉洵／綜合報導
歐洲近來新冠肺炎疫情惡化，各國當局再度推出防疫封鎖措施，可能導致這股復甦動能後繼無力。圖為德國汽車製造業。(路透)
歐洲近來新冠肺炎疫情惡化，各國當局再度推出防疫封鎖措施，可能導致這股復甦動能後繼無力。圖為德國汽車製造業。(路透)

歐元區上季經濟持續強勁復甦，但經濟學家警告，歐洲近來新冠肺炎疫情惡化，導致各國當局再度推出防疫封鎖措施，可能導致這股復甦動能後繼無力，甚至還面臨再陷衰退的威脅。彭博資訊估算，新興經濟體的復甦腳步已比先進經濟體還快。

歐元區第3季經濟成長率大幅回升，走出疫情所引發的經濟衰退。歐盟統計局30日公布的初估數據顯示，歐元區第3季國內生產毛額（GDP）比第2季大幅成長12.7%，創歷年來最大季增幅，也遠超過經濟學家預估的成長9.4%。但若與去年同期相比，歐元區第3季GDP仍萎縮4.3%，但減幅較第2季的14.8%大幅縮小。

受惠於消費者提高支出且出口強勁，德國上季GDP成長8.2%，寫下歷年來最大單季增幅，法國、義大利及西班牙上季GDP的季比成長率則介於16.1至18.2%。

然而，歐洲新冠疫情再度急速升溫，加上各國近日祭出的封鎖措施，可能抑制復甦動能，歐元區經濟也再度壟罩衰退烏雲，例如德國和法國28日已頒布新的封鎖措施，比利時與希臘預計最快30日跟進。

歐元區財政部長將於11月3日召開會議，鑒於今年稍早的抗疫經驗，討論防疫措施與經濟活動的相互影響。

全球新冠肺炎病例已突破4500萬例，德國的累計確診病例也已經超過50萬例，德國總理梅克爾警告，未來「四個月的冬季將漫長而難熬」，財長預估經濟要到2022年才回到疫情爆發前的水準。

經濟學家指出，歐元區經濟無疑已惡化，可能陷入「雙底衰退」。

彭博資訊以信用卡用量、位置資訊等高頻與另類數據估算，歐元區主要經濟體本周的經濟活動已下滑，加拿大與英國則是表現最差的先進經濟體。

在此同時，新興經濟體本周的經濟活動則加快復甦，中國以外的新興經濟體經濟活動水準，已回到比疫情爆發前低18%的水準，復甦腳步超越先進經濟體。中國、土耳其、巴西的復甦進展最大，印尼則顯示復甦停滯的跡象。

疫情 德國 中國

上一則

燃油需求減 2油公司大裁員

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

防疫從6千縮至250人！川普明州造勢 批扼殺集會自由

防疫從6千縮至250人！川普明州造勢 批扼殺集會自由
民調：美國選總統若歐洲人有投票權 白登壓倒勝

民調：美國選總統若歐洲人有投票權 白登壓倒勝
膽大！泰學生指泰王欠繳31億美元遺產稅 要德國調查

膽大！泰學生指泰王欠繳31億美元遺產稅 要德國調查
布萊德彼特、德國已婚辣模「父女戀」 傳早就玩完！

布萊德彼特、德國已婚辣模「父女戀」 傳早就玩完！

熱門新聞

朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16
美國餐飲強攻外賣市場，為包裝大費心思。（路透）

薯條不能軟 壽司不可散 外賣包裝大挑戰 Shake Shack這樣做

2020-10-24 18:15
新冠感染數激增及財政紓困方案談判在選前再次陷入停頓，股指大跌。路透檔案照

新冠確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

2020-10-26 16:40
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
美股三大指數26日早盤全面下跌，道瓊指數跌逾300點。 (美聯社)

美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增

2020-10-26 09:52
美國第3季GDP季增年率達33.1%，創歷史新高。 美聯社

觸底強彈 美Q3經濟成長率史上最高

2020-10-29 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損