燃油需求減 2油公司大裁員

雪佛龍公司準備裁員。(美聯社)

由於2019冠狀病毒疾病疫情 削弱燃油需求，埃克森美孚公司將砍掉其在美國 的1900個職務，雪佛龍公司也計畫從日前收購的諾伯爾能源公司砍掉1/4員工。

美聯社報導，總部位於德州爾文（Irving）的埃克森美孚公司（Exxon Mobil）表示，裁員性質將包含自願與非自願，主要來自公司位於德州休士頓的管理辦公室。石油 大廠埃克森美孚公司2019年底時在全球約有7萬5000名員工。

由於全球經濟衰弱降低能源需求，加上生產商以廉價燃油充斥市場，石油業在疫情爆發前已經苟延殘喘。

後來，油價又跌到業者打平收支所需的水準之下。美國基準原油今天一桶約35美元，多數生產商一桶油至少需要賣到50美元才能維持收支平衡。隨著疫情深深影響美國經濟，以及燃油需求暴跌，埃克森美孚公司3月間宣布將削減30%開支。

不過，埃克森美孚公司並非唯一受需求及油價暴跌重創的石油生產商。雪佛龍公司（Chevron）證實，將裁去日前收購的諾伯爾能源公司（Noble Energy）25%的員工。根據諾伯爾能源公司年度報告，諾伯爾能源公司2019年年底擁有2282名員工。

在全球擁有約4萬4000名員工的雪佛龍公司正在努力減少員工人數10%到15%。總部位於加州拉蒙（San Ramon）的雪佛龍3月間將今年的資本支出計畫降低20%，或約40億美元。