美上季GDP勁升33% 創新高

美國第3季GDP季增年率達33.1%，創歷史新高，從第2季新冠肺炎疫情衝擊下的谷底強勁反彈。 （美聯社）

美國 第3季國內生產毛額（GDP）季增年率達33.1%，創歷史新高紀錄，反映政府祭出規模逾3兆美元紓困 計畫協助支撐消費者支出，促使經濟從第2季新冠肺炎疫情 衝擊下的谷底強勁反彈。

美國商務部29日公布，第3季GDP較第2季成長7.4%，折合年率為33.1%，優於經濟學家預期的32%，且為美國政府1947年開始記錄以來最快的成長步調，與第2季萎縮31.4%（季減9%）的破紀錄慘況形成鮮明對照。

驅動第3季經濟強力反彈的主因包括：企業重新開門營業、雇主召員工重返工作崗位、政府提供數兆美元紓困和消費者恢復支出。其中個人支出增幅換算成年率達40.7%，同樣創新高，企業投資和住宅投資也勁增。

不過，實際經濟情況可能沒有標題數字這麼亮麗。美國GDP報告通常採季增年率，亦即假設當季成長步調會延續一整年。但疫情觸動經濟產值劇烈擺盪，先是在第2季崩落，隨後又急遽彈升，使年化數據產生誤導，畢竟沒人認為第2季或第3季的數字會持續一整年。

這是總統大選前發布的最後一項重大經濟報告，現任總統川普可能強調經濟復甦跡象，但經濟產值仍低於去年第4季水準，疫情期間流失的2,220萬個工作機會只拾回約半數。

勞工部29日另一份報告顯示，10月24日當周初次申領失業救濟金人數達75.1萬人，比前期的79.1萬人下滑，但仍高於2007-2009大衰退期間最高的66.5萬人。

經濟學家預測，第4季美國經濟可望持續擴張，但成長步調可能放緩；2020全年GDP可能比2019年萎縮，但2021年可望重拾成長。富國證券經濟學家昆藍指出，第3季GDP報告反映「經濟重啟」，但「不表示經濟現況很好」。