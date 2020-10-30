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ECB暗示12月擴大購債

編譯任中原／綜合報導

歐洲央行（ECB）29日決策會議決定，維持現行緊急寬鬆措施不變，符合市場預期，並未因歐洲新冠肺炎疫情再度升高而擴大刺激經濟措施，但強烈暗示12月會議之後可能擴大緊急購債計畫，穩定歐元區經濟，以因應多國政府實施一系列新管制措施對經濟造成的衝擊。總裁拉加德在會後記者會強調，經濟喪失動能的速度比預期更快。

ECB決定維持1.35兆歐元的購債計畫，截至目前為止還約有7,000億歐元的彈藥尚未投入。ECB並維持主要再融資利率為0%，邊際借款機制利率為0.25%，存款利率為負0.5%。ECB重申購債計畫至少將維持到2021年6月，而且在「危機階段」結束之前絕不會停止。

德國與法國28日已經相繼宣布新的封鎖措施，其他歐元區國家也關閉多項服務業的活動，使歐元區經濟展望比9月時的預測更加黯淡，且有可能出現二次衰退，迫使政府及ECB採取更大規模的支撐景氣措施。

ECB會後聲明中警告，肺炎疫情對經濟成長構成新的風險。ECB現在擔心歐元區經濟未必能如原先的預期，在2022年12月底前恢復到2019年的水準。聲明說，「12月提出新的經濟預測，將讓ECB對經濟展望及風險方向做出全面性的再評估」。

總裁拉加德指出，歐元區經濟展望明顯惡化，且「動能流失比預期更快」。儘管許多產業的活動仍然持續，但服務業正明顯減緩。

拉加德提醒歐元區各國政府，必須繼續透過擴張性財政政策，支持經濟復甦。

歐元對美元29日走貶，盤中跌0.5%，報1.1681美元。

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