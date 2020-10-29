歐洲疫情失控 股市又嚇跌

歐洲疫情急升，德法傳將實施新封鎖措施。（路透）

美歐疫情 急遽升高，迫使各國政府計畫實施更嚴厲封鎖措施，引發疫情將再度重創經濟的疑慮，拖累歐美股市走勢，歐股大盤28日摔落五個月谷底；國際油價重挫約5%，布蘭特跌破每桶40美元 大關，金價也下挫。

投資擔心德國 與法國將 宣布新封鎖措施，致使歐洲Stoxx 600指數盤中重挫2.5%，跌至五個月來最低。法國巴黎股市大盤CAC 40指數賣壓沉重，盤中重挫3.5%，跌抵5月以來最低，因為媒體報導，法國可能從29日午夜開始實施全國性封鎖措施。

此外，德國總理梅克爾據悉也將提議關閉餐廳和酒吧一個月，以遏制疫情擴散，德國股市大盤DAX指數也應聲重摔3.2%，下探至6月以來最低點。據德國「畫報」（Bild）報導，研擬中的新防疫封鎖措施包括關閉餐館、酒吧，公共和私人集會實施嚴格限制，但學校照常上課。

西德州原油期貨早盤跌5.4%，至每桶37.4美元，倫敦布蘭特跌4.6%，至39.3美元。DXY美元指數漲0.5%，報93.5，金價走軟，跌破1900美元整數關卡。

疫情在歐美兩地捲土重來，根據德國疾病防控機構「羅伯特‧科赫研究所」（RKI），德國27日新增病例超過1萬1400例，目前每日新增病例數經常破萬。儘管如此，這個數字仍遠低於鄰近的比利時和捷克。

過去兩周，比利時每10萬人中有1390起新增病例，成為感染率最高的歐洲國家，比利時當局訂30日開始決定是否實施新防疫措施。捷克則是緊追在後，每10萬人有1379人感染。