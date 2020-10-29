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疫情害的！亞洲退休金制度被攪亂

編譯林聰毅／綜合報導
新冠肺炎疫情加重了亞洲各國的財政負擔，迫使一些政府削減退休金提撥比率，引發未來退休人士能否過安心養老的疑慮。(本報資料照片)
新冠肺炎疫情加重了亞洲各國的財政負擔，迫使一些政府削減退休金提撥比率，引發未來退休人士能否過安心養老的疑慮。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情加重了亞洲各國的財政負擔，連帶對此地區的退休金體系造成壓力，迫使一些政府削減退休金提撥比率，引發未來退休人士能否過安心養老的疑慮。

在整個亞洲地區，遭受封鎖和經濟活動放緩衝擊的企業雇主，正想方設法補足須繳納的退休金提撥金額，而各國政府的因應措施則是減少提撥金額。

美國人力資源顧問業者美世公司（Mercer）的資深合夥人諾克斯表示：「這場全球健康危機造成的經濟衰退，導致多數國家的退休金提撥金額減少、投資報酬率下降，及政府債務增加。」 「無可避免，這將影響未來的退休金，意味著有些人的退休時間將往後延，而另一些人必須勉強接受較低生活水準的退休生活。」

根據美世的研究，在馬來西亞，聯邦僱員公積金（EPF）的僱員提撥金額，已經從薪資的11％降低至7％，預計短少約94億美元。在泰國，從9月到11月員工和雇主的社會安全提撥比率，已經從5％暫時降至2％。新加坡則已將一項提高年長勞工的中央公積金提撥比率計畫押後，延至2022年1月。星國政府推遲這項計畫，主要是為了協助企業雇主管理成本。

根據美世與特許金融協會合作的一項全球退休金指數（Mercer CFA Institute Global Pension Index），亞洲退休金體系的分數普遍低於西方先進經濟體。整體而言，亞洲的退休金平均得分為52，低於全球平均的59.7（滿分為100）。

這場疫情危機不僅加劇退休人士的財務壓力，並使公共資源更加吃緊。這項報告還強調，在疫情爆發後公共債務的膨脹可能限制未來政府透過退休金或提供其他服務（如保健或護理），來支持老年人的能力。

為應付這些挑戰，美世建議，企業雇主需建立靈活的工作和退休模式，使勞工可以工作、賺錢和為以後的生活儲蓄，以填補其退休儲蓄的缺口。

退休金 疫情 儲蓄

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