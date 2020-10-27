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臉書跨領域 挺進雲端遊戲

編譯林奇賢／綜合報導
臉書推出「Facebook Gaming」服務，進軍雲端遊戲領域。（路透）
臉書推出「Facebook Gaming」服務，進軍雲端遊戲領域。（路透）

社群網站龍頭臉書進軍雲端遊戲領域，加入Google、微軟，以及亞馬遜等科技大咖的行列，但臉書這項新服務Facebook Gaming，可免費遊玩且不需另外安裝應用程式（App），有別於其他競爭對手的付費訂閱模式，似乎希望再創當年「開心農場」的盛況，至於是否影響遊戲市場也引起關注。

臉書26日宣布，美國部分地區的用戶，將能直接在臉書的桌上型電腦版網頁與Android平台上的臉書App，玩包含「狂野飆車9：競速傳奇」等六款遊戲，不需再下載其他軟體。

臉書宣稱，礙於蘋果App Store的規定，無法在iOS系統推出新的遊戲服務，兩家公司顯然再為App上架問題槓上。

臉書計劃推出更多雲端遊戲，並讓更多地區的用戶也能使用這項服務。國內遊戲開發業者則表示，5G網路剛在台灣上路，裝置及使用者數量都還沒跟上，目前尚未聽說有國內業者和雲端遊戲平台合作，不過樂見後續應用及合作機會。

臉書近年來已在其App上推出簡單的小遊戲，包含Messenger上的「即時遊戲」，以及另外新出的Gaming應用程式。如今正式跨足遊戲串流市場，運用和Google、微軟類似的技術，讓遊戲從中央伺服器「串流」至其他裝置，也讓開發商能提供更精巧、且能進行多人模式的遊戲。

但臉書不藉訂閱的方式向用戶收費，推出的遊戲內容也不同於競爭對手。Google的Stadia和微軟的xCloud，主要是為了追求主機等級的遊戲介面與軟體的玩家所打造。相形下，臉書最新推出的雲端遊戲，比較接近手機就能下載的App。

調研機構Newzoo預測，今年底全球雲端遊戲市場收益可達5.85億美元，且未來幾年將有爆發性成長，估計2023年全球雲端遊戲收益將達48億美元，潛力驚人。

臉書 雲端 App

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