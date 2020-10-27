金沙集團 擬撤出賭城聚焦亞洲

拉斯維加斯金沙集團考慮退出賭城，賣掉威尼斯人酒店與帕拉佐皇宮飯店等資產。（路透）

知情人士透露，全球賭場業龍頭拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）正研擬把位於美國 賭城拉斯維加斯的賭場出售，一旦落實，代表這家賭場集團將暫時退出美國博弈產業，聚焦亞洲市場。

彭博資訊引述知情人士的話報導，賭場大亨艾德森（Sheldon Adelson）旗下的金沙集團正與顧問合作，探詢潛在買家的意願。金沙集團可能出售的資產包括威尼斯人酒店（The Venetian Las Vegas）、帕拉佐皇宮飯店（Palazzo）與金沙展覽及會議中心 （Sands Expo Convention Center），總價值可能超過60億美元 。這些物件全都位於賭城最熱鬧的拉斯維加斯大道上。

拉斯維加斯金沙集團一名代表證實，目前處於洽談的早期階段，一切尚未定案。

若金沙集團將上述酒店、賭場與展演中心都賣出，將使金沙的賭場資產組合，全部集中在澳門 與新加坡，艾德森認為，這是兩個更大的市場，因為美國版圖規模小且正在萎縮，去年在集團整體營收占比低於15%。

在金沙集團去年137億美元營收中，澳門貢獻63%，新加坡占22%，當時賭場業務尚未受新冠疫情干擾。新冠疫情已重創澳門博彩業，9月博彩收入比一年前銳減90%，10月預估將減少70%。87歲的艾德森是拉斯維加斯金沙集團的董事長兼執行長與大股東，估計擁有297億美元財富。