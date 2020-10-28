全球FDI總額 上半年腰斬

今年上半年全球FDI總額比一年前銳減49%。（路透資料照片）

聯合國27日公布，今年上半年全球外人直接投資 （FDI）總額幾乎比去年同期腰斬，主因為新冠肺炎疫情擴散，使跨國企業延後投資，且今年全年展望也不樂觀，預估全年減幅最多可能達到40%。

聯合國貿易發展會議（UNCTAD）27日公布全球投資趨勢與追蹤報告指出，今年上半年全球FDI總額比一年前銳減49%，為3,990億美元 ，歐洲更淪為負數。FDI涵蓋跨國購併、新創投資及專案計畫融資等。

UNCTAD投資與企業司司長詹曉寧指出，「上半年全球FDI流量劇減近半，比我們預估的全年減幅還更大，已開發國家受創最重，開發中國 家表現相對較好。未來展望仍高度不確定」。

他表示，UNCTAD預估，今年全球FDI將減少30%-40%，明年將「溫和」減少5-10%，其中已開發國家可能持平，開發中國家可能走穩，東亞已出現回升信號。

工業國家常占全球FDI的80%左右，但今年遭到重創，流入金額劇減75%，僅980億美元，是1994年來最低。FDI流入國今年上半年的FDI年減幅，以義大利、美國、巴西及澳洲最大。

上半年進駐歐洲的FDI淨額為負70億美元，是首度出現負數，遠不如去年同期的2,020億美元，以荷蘭及瑞士最慘；流入北美的FDI比去年同期減少56%，為680億美元；其中流入美國金額減少61%，為510億美元。不過，中國1-9月的FDI已超越去年同期。詹曉寧指出，「中國FDI流入額相對穩定。上半年僅小幅減少，最新數據顯示1-9月總額則增加2.5%」。中國FDI流入的主要領域為電子商務服務業、特殊科技服務業及研究發展項目。

開發中經濟體的FDI流入總額減少16%，減幅小於預估，因中國FDI表現強韌。流入亞洲開發中國家的FDI，占全球總額的一半以上。

各種主要類別的FDI都減少。1-9月跨國購併總額為3,190億美元，其中已開發國家的跨國併購額比去年同期減少21%。已經宣布的跨國專案融資金額減少25%，以第3季的減幅最大。