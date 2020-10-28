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預支薪App 掀爭議

編譯黃嘉洵／綜合報導

新冠肺炎疫情促使提供勞工預支薪水的應用程式（App）欣欣向榮，但這類美國金融科技（Fintech）新創公司的經營模式對消費者的影響，也引發不少疑慮。

金融時報（FT）報導，所謂的薪酬支取（EWA）計畫，打破勞工每兩周領薪的模式以及跳脫許多產業傳統的發薪周期。DailyPay和PayActiv等金融科技公司透過雇主提供服務，讓他們選擇向員工部分或全額支薪。

Dave和Earnin等其他業者，則直接透過手機App讓用戶以零利率預支薪水，但每筆交易會有一筆非強制性的「小費」。這項費用換算成年利率相當高，令人擔憂可能比求助於發薪日放貸業者更不利於消費者。

儘管如此，隨著時薪勞工渴望在疫情期間儘快拿到現金，EWA服務迅速崛起，在過去數個月助長了這類App的爆炸性成長。

透過App預支薪水的忠誠客群也為EWA業者帶來商機，使業者能藉機推銷財務諮詢與其他銀行服務等產品。但業者可能很快就會遇上絆腳石，因為紐約金融監管機構去年8月表示，將對預支薪水的App展開多階段調查，並點名「疑似放高利貸、以『小費』形式酌收不正當利息、月繳型會員及收取過高額外費用」的業者。

App 勞工 疫情

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