利空不斷 金融市場罩陰霾

全球新冠肺炎疫情加劇，衝擊市場對經濟復甦信心。（歐新社）

全球新冠肺炎疫情 加劇復燃，確診病例總數已突破4300萬例，促使愈來愈多國家恢復居家避疫措施，再加上美國 近期內通過新一輪刺激方案的可能性不斷降低，衝擊市場對經濟復甦前景的信心，全球主要股市26日重挫，國際油價 也跌約3%。

全球股市26日低迷，道瓊工業指數跌2.29%，歐洲主要股市跌約1%。國際油價也重挫，布蘭特12月原油期貨跌2.8%至每桶40.61美元，西德州12月中級原油期貨跌3%至每桶38.67美元；油市的另一利空為利比亞的供給穩定回升。

分析師指出，目前金融市場仍受新冠疫情與美國刺激方案的發展左右，近期將改為關注美國總統大選、及新冠疫苗開發的進程，一面為民主黨可能全面執政布局，一面也提防選情翻盤，但企業資產負債表疲弱的潛在憂慮將揮之不去。

彭博資訊彙整的數據顯示，截至26日，全球新冠肺炎確診人數已增至4,315萬人，病逝人數增加到115.5萬人。世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞警告，北半球的一些國家正面臨「危險時刻」，「我們正處於疫情重要關頭，特別是在北半球」，他呼籲各國須在保護人民、與降低社會和經濟傷害間，取得巧妙平衡。

根據WHO，全球新冠肺炎新增的確診病例，在25日連續第三天創單日新高。美國25日新增的病例數達約6.5萬人，雖然少於前一天的8.2萬人，卻比一周前還多，多州州長也警告麻煩還在後頭。歐洲多國則加強封鎖防疫措施，比利時、波蘭等國也正在考慮加強實施居家避疫措施。

在此同時，美國民主、共和黨互控「朝令夕改」，使11月3日大選前通過刺激方案的希望益加渺茫，在在衝擊市場對經濟前景信心。

分析師認為，第二波疫情雖可能再度衝擊能源需求，但不太可能重演4月時油價崩跌的慘況，因為產油國現在未爆發價格戰，各國也較不可能採取重大封鎖措施，且亞洲的需求持穩。

中國、印度和日本等國再次為全球油市需求提供緩衝；牛津能源研究所中國能源研究計畫負責人梅丹說，亞洲顯然正引領需求潛力，疑慮則是中國可能已耗盡今年原油進口能力。