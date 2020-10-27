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企業併購火熱 1天4大案

編譯林聰毅／綜合報導
企業併購持續發燒，國際企業不到一天時間內宣布了四起交易案，德國拜耳（Bayer）以多達40億美元，購買未上市的美國Asklepios生醫製藥公司。 （路透資料照片）
企業併購持續發燒，國際企業不到一天時間內宣布了四起交易案，德國拜耳（Bayer）以多達40億美元，購買未上市的美國Asklepios生醫製藥公司。 （路透資料照片）

在資金成本便宜時代，企業併購持續發燒，國際企業不到一天時間內宣布了四起交易案，遍及飲料、生技、能源及倉儲等產業，總金額超過100億美元，而且還有兩樁併購案正接近成交，金額更是超過110億美元。

歐洲瓶裝集團Coca-Cola European Partners同意以每股12.75澳幣、總金額92.3億澳幣（66億美元）的價碼，收購澳洲Coca-Cola Amatil公司，溢價幅度為19%。Coca-Cola Amatil在澳洲、紐西蘭、斐濟、印尼及巴布亞紐幾內亞等國家設有32座工廠，這項交易不僅將使在Amatil持股31%的可口可樂公司，減少在高成本瓶裝市場的曝險，也將使Coca-Cola European Partners的潛在市場一舉倍增，將觸角延伸至南半球近3億名消費者，包括人口龐大的印尼。

德國拜耳（Bayer）同意以多達40億美元，購買未上市的美國Asklepios生醫製藥公司，押注在改良病毒協助下的基因療法。拜耳將先預付20億美元，之後根據開發成果分階段支付多達20億美元。

能源業整併潮也方興未艾，加拿大Cenovus能源公司25日宣布，同意以價值38億加幣（29億美元）的全股票交易，收購競爭對手Husky能源公司，將躍居加國第三大石油天然氣生產商。

私募股權業者黑石集團（Blackstone）已敲定一項協議，將向Brookfiled資產管理公司買下簡單自助倉儲公司（Simply Self Storage），押注這個在疫情期間仍表現強勁的產業。根據協議，黑石集團的非交易性不動產投資信託基金（BREIT）將以約12億美元買下800萬平方英尺的自助倉儲設施。

此外，還有兩樁接近成交的併購案。首先是，美國咖啡及甜甜圈連鎖店Dunkin'與31冰淇淋（Baskin-Robbins）的母公司Dunkin' Brands集團表示，已接近達成協議以約90億美元，賣給由私募股權基金支持的連鎖餐廳集團Inspire Brands。

知情人士說， Inspire將以每股106.50美元（溢價20%）、總額88億美元收購，並讓Dunkin'下市。這項交易最快將在26日宣布。

其次是，彭博引述知情人士報導，凱雷集團（Carlye Group）正接近敲定協議，將以20億歐元（24億美元）買下德國西門子公司（Siemens）旗下動力傳動設備製造商Flender，最快本周初宣布。

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