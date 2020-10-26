我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

美餐飲攻外賣 包裝傷腦筋

編譯王巧文／綜合報導
美國餐飲強攻外賣市場，為包裝大費心思。（路透）
美國餐飲強攻外賣市場，為包裝大費心思。（路透）

美國餐飲業正把重心轉向外賣服務，以滿足新冠疫情推高的餐飲外送需求，但同時間，業者也面臨許多難題，像是如何讓薯條不會變得濕軟、壽司不會鬆散，要確保餐點到府時維持在最佳狀態，還得面臨包裝短缺、成本上升的挑戰。

隨著外賣服務可望於疫情結束後繼續盛行，餐飲業者正擴大對包裝餐盒的投資，以防餐點賣相欠佳、走味或在外送途中散落，並儘可能在顧客家中重現在餐廳般的用餐體驗。

美國包裝品零售商MrTakeOutBags總裁巴瑟姆斯（Scott Barthelmes）表示，許多餐飲業者憑藉店內氛圍和服務招攬生意，如今他們難靠這些優勢取勝，因此「在外帶和外賣服務上，餐點的呈現必須十足亮眼」。

高級餐廳集團Alinea聯合創辦人科科納斯（Nick Kokonas）表示，他砸下至少七萬美元，為他開設在紐約的日式餐廳Kissaki Omakase量身設計外賣餐盒，目的是要讓顧客即使不入內用餐，仍願意掏錢購買一個7美元的握壽司。

斯塔爾餐廳集團（Starr Restaurants）創意服務副總裁西爾金說，當旗下費城巴克萊餐館（Barclay Prime）賣出100多美元的招牌起司牛肉堡時，顧客在家收到的餐點必須看起來物有所值，集團已買進一款金色餐盒，並搭配金色包裝紙及金色紙絲，讓餐點有豪華感。

美國餐飲業者的另一項難題，是找到能夠穩定供貨的國內包裝商。

巴瑟姆斯說，疫情已導致紙袋等基本包裝品不敷使用，「這是一大挑戰，我們正尋求與進口商合作，以填補需求缺口」。

即使是常接外帶訂單的大型連鎖餐廳，在疫情期間也被包裝問題所困。

一些製造商表示，隨著許多城市開放餐館提供雞尾酒外帶，且咖啡外帶量增加，飲料提袋已供不應求。美國咖啡連鎖巨擘星巴克的一些顧客表示，會拿用過的外帶杯到店消費並重複使用，以因應店家容器短缺情況。

此外，這些包裝需求也令餐飲業者成本增加。

例如紐約連鎖速食店Shake Shack正使用額外增加內部包裝的密封袋來提高安全性，該公司說，只要疫情持續蔓延，這筆額外支出就會影響到獲利。

疫情 美國 美元

上一則

中國採購美農產達標71%

下一則

想嘗試「老式策略」投資？專家：現在正是時候

延伸閱讀

歷經7個月 金豐大酒樓周末重開堂食 僅開放10%座位

歷經7個月 金豐大酒樓周末重開堂食 僅開放10%座位
薯條不能軟 壽司不可散 外賣包裝大挑戰 Shake Shack這樣做

薯條不能軟 壽司不可散 外賣包裝大挑戰 Shake Shack這樣做

她想念家鄉味 在美訂「臭臭鍋」超貴外送費讓網友傻眼

她想念家鄉味 在美訂「臭臭鍋」超貴外送費讓網友傻眼
復工的故事／中餐廳疫下生意不減 老闆有秘訣

復工的故事／中餐廳疫下生意不減 老闆有秘訣

熱門新聞

川普2018年6月28日在鴻海威斯康辛州廠破土典禮上與鴻海創辦人郭台銘握手的畫面。路透檔案照

投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此

2020-10-22 15:50
美國餐飲強攻外賣市場，為包裝大費心思。（路透）

薯條不能軟 壽司不可散 外賣包裝大挑戰 Shake Shack這樣做

2020-10-24 18:15
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。(美聯社)

紓困案有進展 股指由跌轉升

2020-10-22 16:26
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

2020-10-20 14:28
美聯社

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

2020-10-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%