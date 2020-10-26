美餐飲攻外賣 包裝傷腦筋

美國餐飲強攻外賣市場，為包裝大費心思。（路透）

美國 餐飲業正把重心轉向外賣服務，以滿足新冠疫情 推高的餐飲外送需求，但同時間，業者也面臨許多難題，像是如何讓薯條不會變得濕軟、壽司不會鬆散，要確保餐點到府時維持在最佳狀態，還得面臨包裝短缺、成本上升的挑戰。

隨著外賣服務可望於疫情結束後繼續盛行，餐飲業者正擴大對包裝餐盒的投資，以防餐點賣相欠佳、走味或在外送途中散落，並儘可能在顧客家中重現在餐廳般的用餐體驗。

美國包裝品零售商MrTakeOutBags總裁巴瑟姆斯（Scott Barthelmes）表示，許多餐飲業者憑藉店內氛圍和服務招攬生意，如今他們難靠這些優勢取勝，因此「在外帶和外賣服務上，餐點的呈現必須十足亮眼」。

高級餐廳集團Alinea聯合創辦人科科納斯（Nick Kokonas）表示，他砸下至少七萬美元 ，為他開設在紐約的日式餐廳Kissaki Omakase量身設計外賣餐盒，目的是要讓顧客即使不入內用餐，仍願意掏錢購買一個7美元的握壽司。

斯塔爾餐廳集團（Starr Restaurants）創意服務副總裁西爾金說，當旗下費城巴克萊餐館（Barclay Prime）賣出100多美元的招牌起司牛肉堡時，顧客在家收到的餐點必須看起來物有所值，集團已買進一款金色餐盒，並搭配金色包裝紙及金色紙絲，讓餐點有豪華感。

美國餐飲業者的另一項難題，是找到能夠穩定供貨的國內包裝商。

巴瑟姆斯說，疫情已導致紙袋等基本包裝品不敷使用，「這是一大挑戰，我們正尋求與進口商合作，以填補需求缺口」。

即使是常接外帶訂單的大型連鎖餐廳，在疫情期間也被包裝問題所困。

一些製造商表示，隨著許多城市開放餐館提供雞尾酒外帶，且咖啡外帶量增加，飲料提袋已供不應求。美國咖啡連鎖巨擘星巴克的一些顧客表示，會拿用過的外帶杯到店消費並重複使用，以因應店家容器短缺情況。

此外，這些包裝需求也令餐飲業者成本增加。

例如紐約連鎖速食店Shake Shack正使用額外增加內部包裝的密封袋來提高安全性，該公司說，只要疫情持續蔓延，這筆額外支出就會影響到獲利。