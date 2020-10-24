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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

美景氣擴張速度 20月最快

編譯湯淑君／綜合報導
日本製造業景氣稍有改善，不過服務業情況惡化。圖為三菱汽車工廠。( 路透)
日本製造業景氣稍有改善，不過服務業情況惡化。圖為三菱汽車工廠。( 路透)

最新公布的採購經理人指數（PMI）顯示，美國10月經濟景氣以20個月來最快的速度擴張，但之後擴張步調可能減慢，歐元區則重陷萎縮，反映第二波新冠肺炎疫情席捲歐陸衝擊服務業，加深雙底衰退顧慮。日本製造業景氣稍有改善，不過服務業情況惡化。

IHS Markit公布，美國10月綜合PMI初估值升至55.5，為去年2月來最高，製造業PMI略降至53.3，服務業PMI升至56.0。

不過報告顯示，製造業與服務業的一些企業都提到新冠疫情再起，正對需求造成壓力，一些客戶也在11月3日的美國大選前暫停下單。經濟學家認為，美國本季經濟成長將放緩，因為當局在選前通過新一輪刺激方案的積率渺茫，同時新冠疫情復燃可能使各地政府再推封鎖措施；美國23日新增的確診病例數為3月疫情爆發以來第二高，新冠病毒在美國幾乎所有地區都加速傳播。

歐元區10月綜合PMI掉到49.4，略優於市場預估的49.3，但低於9月終值50.4，更跌破象徵景氣榮枯分界的50，顯示景氣陷入萎縮。

疫情復熾促使歐洲各國重啟防疫限制，抑制當地以服務業掛帥的商業活動，使服務業PMI從9月的48.0降到46.2，降幅比預期大；製造業PMI則升抵54.4，是26個月來最高。路透本周訪調顯示，近九成受訪經濟學家認為，疫情再度升溫很可能扼殺歐元區經濟復甦幼苗。

荷蘭國際集團（ING）分析師柯林說：「歐元區PMI證實，第二波疫情使經濟承受更大壓力。照這種速率，第4季出現二次衰退的可能性已升高。」

同日自分銀行公布的日本10月製造業PMI升至48.0，高於9月終值47.7，但仍連續第18個月低於50門檻，顯示景氣仍未脫離萎縮狀態。服務業PMI從46.9進一步降到46.6。綜合PMI從46.6小幅攀升至46.7。

這顯示日本10月服務業景氣加速萎縮，使民間經濟景氣蒙上陰影；製造業活動雖改善，但也面臨進一步萎縮的風險。IHS Markit經濟學家歐伯納說：「復甦腳步減緩，未來數月也可能是如此，全球新冠肺炎疫情捲土重來，可能使日本經濟景氣有壓，特別是出口型產業。」

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