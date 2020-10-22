亞洲紓困奏效 未見破產潮

日本今年4至9月企業破產家數降至1990年來最少，其他亞洲國家今年來聲請破產的企業數也減少。（路透）

在各國政府的大力支持下，亞洲並未出現先前擔憂的企業破產 潮，甚至日本、新加坡 等國家企業今年來的破產家數，反而都比去年同期減少。這意味著搭配全球12兆美元 刺激計畫的各國預防企業倒閉措施，可能正在奏效。

彭博資訊報導，新冠肺炎疫情迫使各國實施居家避疫措施，不僅重創經濟成長，也導致許多企業破產，從美國老牌服飾店Brooks Brothers集團、租車巨頭赫茲全球控股（Hertz Global）、到航空業的維珍澳洲控股（Virgin Australia）。

不過，儘管新冠疫情重創企業獲利並迫使許多企業裁員，各國政府提供的金援或其他協助，似乎已阻止垂死企業免於永久關門大吉。

東京商工研究機構的數據顯示，日本今年4至9月企業破產家數較去年同期下滑9.4%至3,858家，降至1990年來最少，主因是政府和央行的措施，幫助支持了許多受困企業，雖然餐飲和旅館業仍嚴重受創。

印度政府從3月底起暫停破產聲請，4至6月間只有76家在暫停令之前提出聲請並已進入解決程序，相較下，以往每季約有300至600家企業聲請破產。另一原因是政府祭出空前的刺激措施，包括一項21兆盧比（2,850億美元）紓困案在內，有效幫助貸款企業維持營運。

新加坡金融機構4月起允許中小企業延後還款，這項措施顯然奏效，8月聲請清算的企業降至只剩四家，為至少2015年來最少。個人聲請破產的件數也減少，在3月躍增至462件後，5月劇減至43件，創紀錄新低，8月雖回升至131件，但仍低於2004年來月平均的257件。

印尼和南韓今年聲請破產的企業家數則與去年相當，原因也是政府祭出金額龐大的刺激措施。印尼5月已公布規模100億美元的金融支持措施，支撐12家國營企業；南韓5月設立規模40兆韓元（350億美元）的基金，避免航太與造船等關鍵產業的企業倒閉。