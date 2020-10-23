初領失業救濟大減 美疫後最低

美國上周初次申領失業救濟金人數跌破80萬人，降到新冠肺炎疫情來襲後的最低水準。（路透）

美國 上周初次申領失業救濟金人數跌破80萬人，降到新冠肺炎疫情 來襲後的最低水準。

美國勞工部 22日公布，在止於10月17日的一周，首次申領失業救濟人數為78.7萬人。相較下，道瓊社訪調經濟學家原估計為87.5萬人。

最新數據反映前一周數據向下修正，比原先公布的84.2萬人下修5.5萬人。

上次單周初領失業救濟金人數低於78.7萬人是在3月14日，當時為28.2萬人。後來因實施防疫封鎖限制，觸動雪崩式裁員潮，尤其以最需面對面接觸的產業和服務業首當其衝，例如酒吧、餐廳、飯店和航空公司。

導致上周初領失業救濟人數降低的一大因素，是一些勞工已領完常規失業給付，因而被移往「疫情失業救助」緊急補償計畫。

在止於10月3日的當周，總人數增加50萬9828人，達到330萬人。

持續申領失業救濟人數也大幅下滑。至少連領兩周者少102萬人，降到837萬人。

這趨勢導致已投保失業率（領取失業保險給付者相對於總勞動力的比率）降低0.7個百分點，降到5.7%。初領失業救濟金人數在3月底升至690萬人觸頂。自5月來美國重拾1150萬個就業機會，僅約疫情期間流失工作的一半。