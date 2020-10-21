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購物季效應 亞美航線運價飆

編譯季晶晶、林聰毅／綜合報導
年終購物季將至，由於美國對亞洲產品的強勁需求，帶動國際航運價格飆漲。（路透）
年終購物季將至，由於美國對亞洲產品的強勁需求，帶動國際航運價格飆漲。（路透）

金融時報（FT）報導，從亞洲到美國的海運價格在過去一個月飆漲，因為美國企業想在年終購物季來臨之前補足枯竭的庫存，並為冬季疫情惡化預做準備。

根據波羅的海國際航運公會（BIMCO），亞洲到美國西岸的長期費率上周末勁揚12.7%。在此之前，10月1日跳漲了37.2%，增幅是2015年以來最大。現在長期運價比2019年同一天高出63.4%。到美國東岸的費率則比去年同期高25%。

Jefferies分析師柯斯騰斯說，運價大漲是由美國對許多亞洲製產品的強求需求所帶動，美企目前的庫存是1990年以來最低，主因是今年稍早新冠肺炎疫情衝擊供應鏈。

他說：「在春季，中國的生產幾乎全面停擺，而從那時起，美國的需求持續增強，尤其是電子商務。」

中國第3季國內生產毛額（GDP）較一年前成長4.9%，而在過去四個月裡，大陸的出口每個月都在增加，上個月成長10%，是2020年的最大增幅。

儘管運往美國東西岸的長期船運費率在最近幾周大漲，但仍遠遠落後即期運費，中國政府9月已與大型海運業者開會，要求業者保持價格穩定。

惟恐可能違反競爭標準，美國聯邦海事委員會（FMC）警告說，「已加強對市場、個別船運業者，以及三大全球船運聯盟的監督，以因應新冠疫情所造成的異常情況和挑戰」。

在剛爆發疫情的前幾個月，因世界各國紛紛關閉邊界且全球貿易放緩，貨櫃輪業者曾積極砍倉。

隨著各國放鬆封鎖，對商品的需求回升，致使閒置的船隻數量從5月占全球船隊約12％降至現在的僅約2％。

然而，供給的增加仍然趕不上需求的成長，意味著即使重新啟用船隻，市場對船艙空間的競爭仍很激烈。

運往歐洲的費率也在逐漸增加，但漲幅不及跨太平洋航線；此外，從中國到澳洲和巴西的船運費用也在上漲。

美國 疫情 中國

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