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德州儀器營收翻紅 兩年首見

編譯葉亭均／綜合報導
德州儀器（TI）表示，車用晶片的需求回溫。（美聯社）
德州儀器（TI）表示，車用晶片的需求回溫。（美聯社）

類比IC暨車用電子大廠德州儀器（TI）上季出現兩年來首度營收成長，主要因車用晶片與個人電子產品的晶片需求回溫。德儀同時透露，已遵照美國政府規定，在9月停止出貨華為

德儀在美股20日盤後公布，第3季淨利下滑至13.5億美元，略低於去年同期的14.3億美元，每股盈餘從一年前的1.49美元降至1.45美元，但優於市場預期；營收比去年同期成長1%至38.2億美元，也高於市場預期的34.5億美元，營收在連續七季萎縮後，上季總算轉為正成長。

德儀表示，上季營收主要受惠於汽車市場需求明顯回升，車用市場業績與前季相比成長75%，原因是北美與歐洲汽車組裝廠恢復營運，帶動車用晶片營收恢復至一年前的水準。此外，消費者在智慧音箱、電視等家庭電器方面的支出回升，有助提高個人電子產品的需求。不過德儀說，工業需求依然好壞參半。

展望未來，德儀預期本季每股盈餘1.2至1.4美元，營收34.1億至36.9億美元，高於路孚特IBES預期的33.4億美元。

德儀擁有逾10萬名客戶，這些客戶的業務領域遍及消費者電子產品和太空硬體等，因此德儀的獲利與展望，也成為整體經濟需求的晴雨表。

德儀投資人關係部門主管佩爾（Dave Pahl）:「雖然近期需求的能見度改善，但我們依舊維持審慎態度，因為全球新冠肺炎疫情對經濟的廣泛影響，可能會延續數年。」

德儀同時回答有關美國政府對中國華為科技實施禁售令的相關影響問題。依據2019年發布的規定，德儀這類美國晶片業者仍能從美國境外的工廠向華為供應晶片，但在今年9月生效的新規定形同切斷對華為的銷售。

德儀表示，已在9月14日停止供貨華為。在第3季，華為占德儀營收約2%，預期本季來自華為的營收將降至零，佩爾表示，第4季的營收預估已不包含對華為的銷售。

營收 美元 華為

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