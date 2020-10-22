大摩：藍色浪潮推進Fed升息

大摩預測，下月美國大選若民主黨大獲全勝，可能推出大規模財政刺激，有助提振經濟，也可能促使Fed把提高利率的時間點往前挪。（路透）

摩根史坦利投資 組合基金經理人預測，下月美國 大選若民主黨 大獲全勝，可能推出大規模財政刺激，有助提振經濟，卻也可能促使聯準會（Fed）把提高利率的時間點往前挪。

摩根史坦利（市場俗稱「大摩 」）投資管理公司全球固定收益團隊資深經理人卡隆（Jim Caron）說，「藍色浪潮」可能導致Fed把升息時點提前一年，從大約2024-2025年提前到2023-2024年，實際情況將視新政府其他政策而定，例如是否提高稅率。

「藍色浪潮」指民主黨大獲全勝的選舉結果，即該黨候選人白登在總統大選擊敗現任的川普，且民主黨奪下國會參、眾兩院控制權。

卡隆20日上CNBC節目時表示，美國經濟今年因新冠肺炎疫情大受衝擊，明年可望反彈，若是擴大刺激措施伴隨「藍色浪潮」而來，可望為經濟成長推波助瀾，「那意味成長效應不止於2021年，也會延續到2022年」。

隨著成長加速，升息時機也可能提前。卡隆說：「這可能使Fed第一波升息提前來臨，從2024-2025年變成或許是2023-2024年。」

華爾街預測師畢安科（James Bianco）也指出，大規模貨幣與財政刺激若是刺激通膨猛竄，可能逼Fed不得不提高利率。他認為這是明年華爾街面臨的重大風險，但現在就該擔心了。

Fed自3月來維持基準利率接近0%，表示到2023年底都將按兵不動。卡隆也警告，民主黨若大勝，對美國經濟未必全是好事，尤其民主黨稅務政策和監管法規等議題「還有問題待釐清」。投資人擔心，白登勝選或許會調升稅率和加強監管，可能抑制企業獲利和經濟成長。

另類投資…什麼都不做

在投資部分，部分投資人對今年美國大選結果採取了一種乍聽之下有點怪異的策略，就是「什麼也不做」，主要是四年前的場景讓他們記憶猶新。

倫敦金融時報（FT）報導，最新民調顯示，民主黨將贏得總統選舉，也很可能掌控國會參、眾兩院，預料將為能源及醫療產業帶來劇變，並為股、債市場提供新的投資方向。但許多投資人還對2016年大選後的場景記憶猶新。當時川普意外勝選，隨即引發美股暴跌，但只持續不到一天，隨後就因為川普的減稅政策帶動一波很長的多頭走勢。有了上次的經驗，許多投資人寧可選擇先等著瞧再說。

匯理基金投資長莫提爾表示，「我們是資產經理人，不是強盜或賭徒。我們不想做高度投機的短線交易。這聽起來不夠大膽，但不做決定也是一種決定」。

即使選後股市出現賣壓，投資人也表示很難找到避險天堂。