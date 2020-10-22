在新冠肺炎疫情導致油價重挫之際，飽受衝擊的美國頁岩油產業加速整併。(路透)

先鋒天然資源公司（Pioneer）20日表示，將收購同業Parsley能源公司，象徵在新冠肺炎疫情導致油價重挫之際，飽受衝擊的美國 頁岩油產業加速整併。

先鋒天然資源已同意以45億美元 股票，收購Parsley能源公司，成為二疊紀盆地最大的頁岩油業者，交易成局後，每年可望省下成本3.25億美元，先鋒將持有合併公司約76%股權。

日前康菲石油 同意以97億美元收購頁岩油業者Concho Resources，凸顯在原油供給過剩的新世界裡，石油業者須壯大規模才能存活。本月稍早，雪佛龍完成收購Noble能源公司，而Devon能源公司也在9月底同意收購頁岩油鑽探商WPX。

美國頁岩油正掀起整併潮，原因是新冠肺炎疫情爆發後，衝擊全球石油需求，導致原油價格近幾個月始終在40美元附近徘徊。儘管低油價衝擊整體石油產業，但以美國頁岩油業受創最重。業者債務負擔原本就已相當沉重，因為近年來快速擴張，儘管使美國躍居全球最大產油國，但同時也令投資人失望，報酬相當微薄。

先鋒天然資源公司執行長雪菲爾德在視訊會議上告訴分析師，在近期的市場困境後，對股東而言，將來可供投資的僅剩三或四家獨立公司。他說，長遠來看，「真正的生存者」只剩合併後的先鋒-Parsley、EOG資源、康菲、或許還有赫斯公司。