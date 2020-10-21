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瑞銀Q3報喜 獲利倍增

編譯湯淑君／綜合報導
瑞銀集團第3季獲利銳增99%，主因為全球市場成交量激增帶旺投銀部門業績，財富管理事業也意外獲利。（路透）
瑞銀集團第3季獲利銳增99%，主因為全球市場成交量激增帶旺投銀部門業績，財富管理事業也意外獲利。（路透）

瑞銀集團（UBS）第3季獲利銳增99%，主要拜全球市場成交量激增之賜，以致投資銀行部門業績大放異彩，財富管理事業也意外獲利，激勵瑞銀股價20日盤中大漲逾4%。

在執行長安思杰（Sergio Ermotti）掌舵的最後一個月，這家世界最大財富管理公司公布，7月至9月一季淨利增至21億美元，大幅超越分析師預測的15.57億美元，瑞銀表示，這是該銀行過去十年來最強的同期表現。

安思杰說：「第3季結果持續證明我們的策略讓瑞銀與眾不同。瑞銀擁有各種選項，可在洛夫領導下，寫出另一個成功篇章。」他下月將把舵手職務交棒給前荷蘭國際集團（ING）執行長哈默斯（Ralph Hamers）。

瑞銀股價20日盤中大漲4.3%。投資人期待明年買回庫藏股，是另一助漲因素；瑞銀已提撥15億美元，用於明年收購庫藏股。

上季瑞銀投資銀行獲利是去年同期的三倍多，因交易量大增和股市大漲，彌補諮詢業績下滑綽綽有餘。

不論是股市和外匯部門，或利率和信用部門，上季營收都比一年前增加逾40%。資產管理事業獲利更是去年同期的六倍。

上季財富管理事業稅前獲利成長18%，歸功於客戶交易熱絡和新貸款淨額達100億美元。分析師原以為上季瑞銀核心部門盈餘可能下滑。

財富管理部門的資產管理總額升至2.754兆美元，改寫空前新高紀錄。新流入資金淨額降至14億美元，主因是歐洲、中東和非洲地區某個大客戶撤資40億美元。

瑞銀表示，目前為止已累積10億美元可用於明年配現金股利，另外也提撥15億美元準備金供買回自家股票之用。

瑞銀是歐洲第一家公布第3季財報的大銀行，獲利表現亮麗；對照下，美國大型銀行上季表現好壞參半，偏重交易者生意興隆，仰賴消金業務者則大受疫情衝擊。

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