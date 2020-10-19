首個周末 新iPhone銷量衝900萬支

iPhone 12 Pro系列採用不鏽鋼邊框，擁有石墨色、銀色、金色與太平洋藍色4種時尚外觀。（圖：蘋果公司提供）

蘋果iPhone 12與iPhone 12 Pro上周五開放預購，買氣暢旺，其中，iPhone 12 Pro最為搶手，出貨時間甚至拉長到11月中旬，換言之，買家要到將近一個月後才能拿到手機 。

科技網站9to5Mac指出，iPhone 12 Pro的供貨量顯然比iPhone 12要少得多，根據蘋果官網，若免額外付費的運送服務，太平洋藍色、三種容量版本的iPhone 12 Pro到貨時間已延後到11月9-16日，而銀色、石墨色及金色的128GB版本iPhone 12 Pro到貨時間，也都是11月9-16日；較iPhone 12和iPhone 12 Pro原訂10月23日出貨遞延三至四周。

天風國際證券分析師郭明錤昨（19）出具最新報告，預估iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700~900萬支，較iPhone11系列的1,000~1,200萬支低，主要受iPhone 12 Pro初期供應不足影響，限制首周末銷量。

銀色的256GB與512GB版本iPhone 12 Pro，到貨時間均為11月2-4日，石墨色和金色的256GB與512GB版本手機，到貨時間都是11月4-9日。

iPhone 12則以綠色的預購人氣最旺，三種容量版本都要到11月2-4日才會到貨，白色與黑色的64GB版本、以及藍色的64GB和128GB，也都將在這段時間到貨。其餘版本都將如期在10月23日拿到手機。

郭明錤強調，因Apple核心粉絲初期偏好高端機型、受惠中國 強勁需求、歐美市場旺季需求，iPhone 12 Pro預購優於預期，大部分國家iPhone 12 Pro運送時間為二至四周，其中，中國的需求占全球35~45%，中國預購需求強勁原因包括華為禁令下部分高端機需求移轉、5G基礎建設普及有利行銷。

針對新機銷售預測，郭明錤預估iPhone 12 mini、12、12 Pro與12 Pro Max第4季出貨占比分別為10~15%、30~35%、30~35%與15~20%。

郭明錤說，調降iPhone 12 mini出貨比重原因為不支持雙SIM卡、與配備小尺寸顯示器，預期在中國市場需求較低，調升iPhone 12 Pro出貨比重原因為預購訂單優於預期。

由於iPhone 12、12 Pro預購結果優於iPhone 11 ，可能帶動近期Apple與產業鏈股價反彈，郭明錤點名，具備近期營收與盈利擊敗市場預期、位於成長行業趨勢、擁有2021年正向趨勢等三大特徵的蘋概股可能會在近期反彈。

不過，他提醒，即使股價反彈後，能否持續上漲仍要看11月iPhone 12與12 Pro的供需變化，及iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購結果。