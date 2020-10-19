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移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

新冠疫情效應 全球移民大減

編譯易起宇／綜合報導

經濟合作暨發展組織（OECD）19日表示，新冠肺炎疫情導致國際移民數量急降至前所未見水準，終結了十年來的全球移民成長期，這些移民在感染疾病、就業和教育等層面也面臨更大風險，令人憂心這項全球經濟重要動力的長期前景。

根據OECD最新統計，37個會員國今年上半年發行的新簽證和許可證數量，比去年同期驟減46%，因為許多國家都關閉邊境和不接受申請。

OECD警告，持續的封鎖措施，加上遠距工作及學習更普遍，代表人口移動將有「好一段時間」都不會回到疫情前水準。

移民和其子女目前占OECD會員國逾20%人口，在運輸、家庭僱傭、資訊科技（IT）和農業等部門扮演重要角色。新冠疫情也凸顯出他們在衛生部門的重要性，因為24%的醫師和16%的護理師都是外籍移民。

OECD秘書長古瑞亞表示，移民在經濟成長與創新上的重要性將持續下去，對迅速因應不斷變化的勞動市場也相當關鍵，因此絕不能在融合外來移民上走回頭路。

然而，OECD表示，外籍移工面臨的失業問題比本地勞工更嚴重，尤其是在加拿大、挪威、西班牙和瑞典。這種對比在美國又更明顯；疫情前移工在美國的失業率比本地勞工低1個百分點，疫情後變成高2個百分點。

OECD也表示，外籍移工在許多國家比本國勞工至少有高一倍感染風險，因為他們較可能居住在過度擁擠的環境、仰賴大眾運輸，或從事的工作性質無法在家完成，必須外出工作。許多會員國幫助移民融入當地社會的進展，可能已因疫情停擺。

現有移工面臨失業困境，加上新移民數量驟減，可能預告著那些經濟仰賴海外勞工匯錢的國家，也將陷入麻煩。

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