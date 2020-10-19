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美X世代 人均負債13萬

編譯林聰毅／綜合報導
去年美國人以40到55歲X世代平均負債最高，達135,841美元。圖為美國的貸款商店。 （路透）
去年美國人以40到55歲X世代平均負債最高，達135,841美元。圖為美國的貸款商店。 （路透）

財經網站CNBC報導，去年美國人的平均債務為90,460美元，其中又以40到55歲的X世代平均負債最高，達到135,841美元。

在美國，借錢通常是長期財務計畫的重要組成部分，無論是為了受教育、獲得工作機會、為上班通勤而買車，或是找個可遮風避雨的家，債務儼然已成為美國民眾日常生活的一部分。

CNBC Select運用信用機構Experian的2019年數據，檢視美國人在其人生各階段的平均債務後發現，美國人的平均債務為90,460美元，這涵蓋了所有類型的消費者債務商品，從信用卡到個人貸款、抵押貸款和學生債務等。

在各年齡層的平均債務餘額方面，Z世代（18至23歲）為9,593美元、千禧世代（24至39歲）是78,396美元、X世代（40至55歲）135,841美元、嬰兒潮世代（56歲至74歲）96,984美元、沉默世代（75歲及以上）為40,925美元。

根據Experian的調查，自2015年以來，兩個最老年齡層的消費者債務已顯著減少，例如，嬰兒潮世代的債務減少7.5％，沉默代的債務總額減少7.7％。

此外，千禧世代在過去五年的債務增加幅度最大：在2015年，千禧世代的平均債務約為49,722美元，到了2019年，平均債務總額為78,396美元，增加58％。

最年輕消費者Z世代的總體債務餘額平均最低，但他們在還款方面最吃力。

在2019年，12.24%的Z世代信用卡帳戶逾期30天或更長時間還款。在貸款細項，除了個人貸款，X世代在卡貸、車貸、房貸及學貸平均餘額高居所有世代之冠。嬰兒潮一代個人貸款餘額最高。

美元 美國 貸款

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